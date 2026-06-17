Copa bate recorde de público em dia com Messi, Mbappé e Haaland
Mais de um milhão de torcedores já assistiram aos jogos do Mundial 2026
Os jogos dessa terça-feira, 17, na Copa do Mundo de 2026 alcançaram o maior público da competição até aqui. De acordo com a Fifa, foram 281.233 torcedores nos estádios.
As quatro partidas tiveram média de 70.308 pessoas, que puderam acompanhar atuações históricas de craques como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland.
Pelo Grupo I, a França venceu Senegal por 3 a 1 com dois gols de Mbappé, enquanto a Noruega venceu o Iraque por 4 a 1 com dois de Haaland.
Já no Grupo J, Messi fez os três gols da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. No outro jogo, a Áustria ganhou da Jordânia por 3 a 1, com um de Marko Arnautović.
O recorde anterior era da Copa de 1994, também nos Estados Unidos, quando 277.070 assistiram aos jogos da última rodada da fase de grupos.
As partidas dessa terça foram realizadas em Nova York/Nova Jersey, Boston, Kansas e San Francisco.