Copa bate recorde de público em dia com Messi, Mbappé e Haaland

Os jogos dessa terça-feira, 17, na Copa do Mundo de 2026 alcançaram o maior público da competição até aqui. De acordo com a Fifa, foram 281.233 torcedores nos estádios.

As quatro partidas tiveram média de 70.308 pessoas, que puderam acompanhar atuações históricas de craques como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland.

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Pelo Grupo I, a França venceu Senegal por 3 a 1 com dois gols de Mbappé, enquanto a Noruega venceu o Iraque por 4 a 1 com dois de Haaland.

Já no Grupo J, Messi fez os três gols da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. No outro jogo, a Áustria ganhou da Jordânia por 3 a 1, com um de Marko Arnautović.

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O recorde anterior era da Copa de 1994, também nos Estados Unidos, quando 277.070 assistiram aos jogos da última rodada da fase de grupos.

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As partidas dessa terça foram realizadas em Nova York/Nova Jersey, Boston, Kansas e San Francisco.