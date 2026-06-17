Jogos de ontem na Copa do Mundo: os resultados das partidas de Áustria, Argentina e mais

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A terça-feira na Copa do Mundo 2026 foi eletrizante! Mbappé se tornou o maior artilheiro da França, Haaland brilhou na volta da Noruega, e Messi, aos 38, fez um hat-trick, igualando o recorde de Klose em Copas. A Áustria também venceu, marcando o retorno de grandes seleções. Uma rodada imperdível!

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Nesta terça-feira, 16, quatro jogos da Copa do Mundo 2026 trouxeram grandes emoções para os apaixonados por futebol, com destaques para três craques do futebol mundial: Kylian Mbappé, Lionel Messi e Erling Haaland.

França 3 x 1 Senegal

O dia começou com a partida entre França e Senegal, pelo Grupo I. A França estreou com vitória segura no placar, mas construída com alguma paciência. Senegal começou com intensidade, ameaçou antes do intervalo e lembrou, por alguns minutos, o fantasma de 2002, quando venceu os franceses na estreia da Copa.

A resposta francesa veio no segundo tempo, quando Kylian Mbappé marcou duas vezes e Bradley Barcola uma. Ibrahim Mbaye descontou para Senegal. O camisa 10 francês chegou a 58 gols pela seleção, tornando-se o maior artilheiro da história da França, e ampliou sua conta em Copas para 14 gols.

Iraque 1 x 4 Noruega

A Noruega voltou à Copa depois de 28 anos em grande estilo, impulsionada pelo nome que carrega suas maiores esperanças. Erling Haaland marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, em Boston, e aumentou a expectativa de que a Noruega possa ser uma das surpresas do torneio.

O Iraque, de volta ao torneio depois de 40 anos, teve bons momentos e chegou a empatar com Aymen Hussein. Mas a Noruega foi mais fria nos momentos decisivos: retomou a vantagem antes do intervalo, ampliou com Leo Østigård e fechou a conta com um gol contra nos acréscimos.

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Argentina 3 x 0 Argélia

A Argentina iniciou a defesa do título com confiança e destaque absoluto de Lionel Messi. Aos 38 anos, o capitão marcou os três gols da vitória sobre a Argélia, em Kansas City, e igualou o recorde histórico de Miroslav Klose, com 16 gols em Copas do Mundo.

A Argélia até tentou competir em intensidade, mas não resistiu à precisão argentina e à noite monumental de Messi. A goleada por 3 a 0 recoloca a atual campeã como uma das favoritas e, mais uma vez, transforma cada jogo do camisa 10 em capítulo de despedida.

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Áustria 3 x 1 Jordânia

Já durante a madrugada de hoje, à 1h (horário de Brasília), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1. A seleção jordaniana, estreante em Copas, mostrou organização, coragem e ainda viveu um momento histórico: Ali Olwan marcou o primeiro gol do país no torneio.

Romano Schmid abriu o placar para os austríacos, a Jordânia reagiu, mas a Áustria retomou o controle na reta final. Um gol contra de Yazan Al-Arab recolocou os europeus à frente, e Marko Arnautović fechou o placar em cobrança de pênalti nos acréscimos. Foi a primeira vitória austríaca em Copas em 36 anos.

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Resultados da Copa do Mundo nesta terça-feira, 16:

França 3 x 1 Senegal

Iraque 1 x 4 Noruega

Argentina 3 x 0 Argélia

Áustria 3 x 1 Jordânia