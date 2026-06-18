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Esporte

Briga de gigantes: quem são os jogadores mais altos da Copa do Mundo 2026?

Quatro jogadores que disputam o torneio medem mais de dois metros de altura

Por Maria Trombini 18 jun 2026, 23h22
Três jogadores de futebol em campo. Um jogador negro com barba, camisa 24, olha para a direita. Um jogador branco alto, camisa marrom, aponta para a direita. Um jogador branco jovem, camisa 18, sorri e acena com a mão direita.
Zagueiro inglês Dan Burn se destaca entre os companheiros pela estatura (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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Não é só com a bola nos pés que se joga uma Copa do Mundo. Pelo alto, jogadores de grande estatura podem ser uma arma importante, capazes de mudar jogos em bolas aéreas e lances de bola parada. 

Das cinco seleções com as maiores médias de altura do torneio (Bósnia e Herzegovina, Noruega, Suécia, Bélgica e República Tcheca), apenas uma tem um jogador entre os cinco mais altos da Copa. Já a Áustria, que aparece apenas na décima posição do ranking, conta com dois nomes na lista.

O jogador mais alto do Mundial é o goleiro Florian Wiegele, da Áustria. Aos 25 anos, ele atua no Viktoria Plzeň, da República Tcheca, e mede impressionantes 2,05m.

Logo em seguida, aparece o goleiro Álvaro Montero, da Colômbia, com 2,01m. Ironicamente, a seleção colombiana é a sexta com a menor média de altura do torneio, com 1,80m — bem abaixo do goleiro de mais de dois metros.

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Dividem a terceira posição, também com 2,01m, os zagueiros Stefan Adegic, da Bósnia e Herzegovina, e Dan Burn, da Inglaterra.

Fechando o grupo dos mais altos, aparecem os jogadores com 2,00m. Entre eles, está o atacante Sasa Kalajdžić, da Áustria, único atacante entre os cinco “gigantes” da lista, o que pode representar uma arma importante para a equipe europeia nas jogadas aéreas. Completa o grupo o goleiro Mike Penders, da Bélgica, mais um representante do domínio dos “paredões” no Mundial.

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Confira o ranking dos 10 jogadores mais altos:

 

Florian Wiegele (Goleiro / Áustria):  2,05 m

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Dan Burn (Zagueiro / Inglaterra): 2,01m

Stjepan Radeljić (Zagueiro / Bósnia): 2,01 m

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Álvaro Montero (Goleiro / Colômbia): 2,01 m

Sasa Kalajdžić (Atacante / Áustria): 2,00 m

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Mike Penders (Goleiro / Bélgica): 2,00 m

Tomas Chory (Atacante / República Tcheca): 1,99m

Thibaut Courtois (Goleiro / Bélgica): 1,99m

Lukas Hornicek (Goleiro / República Tcheca): 1,98m

Nick Woltemade (Atacante / Alemanha): 1,98m

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