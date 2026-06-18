Johan Manzambi, o reserva que virou destaque da Suíça na Copa

Johan Manzambi, 20, entrou no segundo tempo do jogo entre Suíça e Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 18, em Los Angeles, e precisou de poucos minutos para mudar a partida. Cinco minutos depois de deixar o banco, marcou seu primeiro gol em Mundiais. Aos 45 minutos da etapa final, fez mais um, finalizando o placar de 4 a 1.

Nascido em Genebra, na Suíça, Manzambi atua como meio-campista central e defende o SC Freiburg, da Alemanha. Formado nas categorias de base do Servette, ele se transferiu para o clube alemão em 2023 e passou a integrar o elenco principal em 2024. Desde então, ganhou espaço no time da Bundesliga.

Com 1,82 metro de altura e destro, o jogador chama atenção pela versatilidade. Além de atuar no meio-campo, também pode jogar mais avançado, como meia ofensivo ou segundo atacante. Com os dois gols contra a Bósnia, virou um dos nomes da rodada e ajudou a Suíça a assumir a liderança do Grupo B.

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