Fifa divulga ranking dos melhores jogadores da primeira rodada da Copa; confira lista
Messi lidera no ataque com Vinícius Jr. em sétimo lugar; iraniano é líder em criatividade
A Fifa divulgou nesta quinta, 18, os melhores jogadores da primeira rodada da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Autor de um hat-trick pela Argentina, Lionel Messi é o líder no setor ofensivo. O lateral iraniano Ramin Rezaeian foi eleito o mais criativo e Derek Cornelius, do Canadá, o melhor no setor defensivo. O único brasileiro na lista é Vinícius Jr., sétimo colocado na lista de atacantes.
Ataque
Tinha que ser ele o líder do ranking: Lionel Messi. Com hat-trick na vitória por 3 a 0 contra a Argélia, recebeu uma nota de 8,1 da Fifa por sua atuação na estreia de sua sexta Copa do Mundo.
Os cinco jogadores na sequência marcaram dois gols na estreia de suas seleções, e completam a lista jogadores que marcaram um gol por suas equipes, entre eles, Vinícius Jr. autor do gol de empate do Brasil contra Marrocos.
A Suécia se destaca na lista com dois representantes. Ayari anotou dois golaços e seu companheiro Isak também deixou o seu e deu uma assistência.
- Lionel Messi (8,1) – Argentina
- Elijah Just (7,9) – Nova Zelândia
- Kylian Mbappé (7,5) – França
- Yasin Ayari (7,5) – Suécia
- Harry Kane (7,2) – Inglaterra
- Erling Haaland (7,0) – Noruega
- Amad Diallo (7,0) – Costa do Marfim
- Alexander Isak (7,0) – Suécia
- Vinícius Júnior (7,0) – Brasil
- Luis Díaz (6,9) – Colômbia
Criatividade
O destaque no quesito criativo foi o lateral-direito Ramin Rezaeian. No empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, completou 16 passes que ajudaram na construção ofensiva do Irã, quebrando a linha de marcação adversária 13 vezes. Ele marcou o primeiro gol do Team Melli no estádio de Los Angeles.
Na sequência, está o francês Michael Olise que deu 17 passes que quebraram entre as linhas de marcação do Senegal, deu uma assistência e participou da jogada de outro gol na vitória por 3 a 1.
- Ramin Rezaeian (8,2) – Irã
- Michael Olise (7,4) – França
- Florian Wirtz (7,3) – Alemanha
- Lee Kang-In (7,3) – Coreia do Sul
- Julio Enciso (7,3) – Paraguai
- Ryan Gravenberch (7,3) – Países Baixos
- Bukayo Saka (7,2) – Inglaterra
- Amad Diallo (7,2) – Costa do Marfim
- Brahim Díaz (7,2) – Marrocos
- Mohamed Salah (7,2) – Egito
Defesa
O canadense Derek Cornelius teve a nota mais alta no setor defensivo após o empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Ele recuperou a bola 17 vezes, fez quatro bloqueios, quatro desarmes e também venceu oito duelos de bola aérea.
Completam o top 3, seus adversários da partida: os zagueiros bósnios Katic e Muharemovic. Seu compatriota Dedić também aparece na lista em sétimo lugar.
Outro destaque é a seleção de Cabo Verde, com o lateral Sidney Lopes Cabral e o meio-campista Willy Semedo representando o país na lista.
- Derek Cornelius (7,3) – Canadá
- Nikola Katić (7,1) – Bósnia e Herzegovina
- Tarik Muharemović (7,1) – Bósnia e Herzegovina
- Xaver Schlager (7,0) – Áustria
- Tyler Adams (6,9) – Estados Unidos
- Sidny Lopes Cabral (6,7) – Cabo Verde
- Amar Dedić (6,6) – Bósnia e Herzegovina
- Jesús Gallardo (6,6) – México
- Willy Semedo (6,6) – Cabo Verde
- Alessandro Circati (6,6) – Austrália