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Esporte

O que levou o Chelsea a escolher Carlinhos Maia para lançar nova camisa

Alvo de críticas, influenciador brasileiro participa da campanha de lançamento do uniforme

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 18h02
Homem jovem, de barba e cabelo escuro, sorri levemente para a câmera, usando uma camisa azul do Chelsea com detalhes amarelos. Ele tem tatuagens nos braços e faz um gesto de continência com a mão direita na testa, em um fundo claro e desfocado
Carlinhos Maia veste Chelsea -  (./Reprodução)
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O tradicional clube inglês Chelsea surpreendeu ao escolher o influenciador Carlinhos Maia para participar da campanha de lançamento do novo uniforme do clube para a temporada 2026/27. A ação, divulgada nesta semana nas redes sociais, rapidamente repercutiu entre os torcedores e provocou reações divididas na internet.

Com mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais, Carlinhos apareceu vestindo a nova camisa produzida pela Nike e celebrou a participação na campanha. “Que honra! Está aí, em primeira mão, a nova camisa do Chelsea”, disse ele.

O novo uniforme mantém o tradicional azul característico do Chelsea e traz detalhes em amarelo, além de referências à história do clube londrino. A campanha foi divulgada pelos canais oficiais do clube e integra as ações de marketing para a próxima temporada do futebol europeu.

E por que logo ele? A escolha do criador de conteúdo chamou atenção principalmente entre os torcedores do clube inglês. Parte do público questionou a decisão por considerar que Carlinhos não possui uma ligação conhecida com o Chelsea, ou mesmo com o universo do futebol.

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Por outro lado, seguidores destacaram o alcance digital de Carlinhos Maia e defenderam a estratégia do clube de ampliar a visibilidade da marca junto ao público brasileiro.

Por outro lado, vale lembrar, Carlinhos foi alvo da CPI das Bets no Senado Federal. A comissão aprovou a sua convocação como testemunha e investigou o impacto de suas divulgações e os termos milionários de seus contratos com plataformas de apostas online.

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Talvez o mais próximo que Carlinhos se aproxime do tema do futebol seja isso aí mesmo. Tal como muito jogador, ele também propaga em suas redes os tais jogos de azar online. Jogo de sorte mesmo, só o dele. Que encheu os cofres em mais uma ação de marketing.

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