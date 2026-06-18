Pai de Messi: família atualiza estado de saúde

A família Messi divulgou um comunicado nesta quinta-feira, 18, sobre o estado que se encontra o pai do jogador. O camisa 10 da Argentina segue concentrado com a seleção na Copa do Mundo.

“Jorge está passando por uma situação de saúde. Neste momento, ele se encontra sob acompanhamento médico, em recuperação e apresentando evolução favorável dentro do quadro que apresenta”, disseram.

O quadro veio à tona após boatos de que Messi teria chorado por causa do pai na estreia contra a Argélia. O jogo foi marcado pelo hat-trick do argentino e a quebra de recordes.

“A família deseja esclarecer, além disso, que apenas seus familiares mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não provenha da própria família e de seus canais correspondentes não deve ser considerada válida nem verdadeira”, explicaram.

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A seleção argentina volta à campo no próxima segunda-feira, 22, contra a Áustria. A partida vale a liderança do Grupo J e será disputada às 14h.