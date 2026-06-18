🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Esporte

O que significam os patches que Messi carrega no uniforme na Copa

Camisa 10 argentino é o jogador com mais patches no torneio

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h41 | Atualizado em 18 jun 2026, 16h43
dpatop - 17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Preliminary Round, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Lionel Messi: camisa 10 vai enfrentar a Inglaterra pela primeira vez (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
Continua após publicidade
O que significam os patches que Messi carrega no uniforme na Copa Priorize VEJA no Google

O hat-trick de Lionel Messi na vitória da Argentina por 3 a 0 contra a Argélia na última terça, 16, ofuscou um detalhe curioso inédito no uniforme do jogador. Ou melhor, alguns. O camisa 10 é o jogador na Copa do Mundo com mais patches da Fifa simbólicos de suas conquistas. Saiba o significado de todos. 

Campeão do mundo

Estampado no peito está a maior delas: campeão do mundo. Como atual vencedora do torneio, todos os jogadores da Argentina carregam o emblema dourado no centro da camisa.

Detalhe da camisa da seleção argentina, mostrando o escudo dourado da FIFA World Champions 2022 com a taça, o logo da Adidas e o escudo da AFA
Patch de campeão do mundo em 2022 no uniforme da Argentina (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)

Copa do Mundo 2026 – Dourado

Todas as equipes do torneio carregam no braço um emblema de participante da Copa do Mundo. A Argentina, como campeã mundial, tem o símbolo em dourado. Brasil, Alemanha, França, Uruguai, Espanha e Inglaterra também usam a versão especial para vencedores da Copa. 

Siga
Continua após a publicidade
Lionel Messi, com barba e cabelo curto, veste a camisa branca e azul-celeste da Argentina, número 10, olhando para cima e para a direita em um estádio lotado
Patch dourado de campeãs mundiais participantes da Copa do Mundo 2026 (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)

Unidos pela Paz

Outro símbolo que todos os jogadores da Copa carregam é o símbolo da Fifa de Unidos pela Paz no braço esquerdo. 

Continua após a publicidade
Detalhe de uma camisa de futebol azul com um patch branco retangular na manga, exibindo um coração azul e a frase Unite For PEACE FIFA em preto
Patch de União pela Paz da Fifa no uniforme da RD do Congo (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)

Bola de Ouro

Um patch mais exclusivo é o da Bola de Ouro da Copa. Apenas Messi e Luka Modric, da Croácia, possuem o detalhe no uniforme. O argentino foi eleito o melhor do Mundial em 2014, quando ficou com o vice-campeonato, e em 2022, quando se sagrou campeão. O croata ganhou o prêmio em 2018, apesar de ter perdido a final para a França. Ambos capitães de suas equipes, o patch fica escondido debaixo da braçadeira.

Continua após a publicidade
Camisa de futebol azul e xadrez com detalhes em azul escuro, escudo da Croácia, logo da Nike e número 10. Na manga direita, um patch branco Unite! Peace FIFA e um emblema dourado
Patch de vencedor de melhor jogador da Copa no uniforme de Luka Modric (Charlotte Wilson/Getty Images)

Legado

Messi e Modric compartilham o patch de Legado. Junto deles, Cristiano Ronaldo (Portugal), Neuer (Alemanha) e Nagatomo (Japão) também carregam a homenagem por disputarem mais de cinco Copas do Mundo. Os goleiros Muslera, do Uruguai, e Guillermo Ochoa, do México, já foram convocados para cinco e seis Mundiais, respectivamente, mas não receberam o patch por não terem entrado em todas as edições. 

Continua após a publicidade

Camisa de futebol azul-escura com o nome NAGATOMO e o número 5 em branco. Na manga, há um patch branco com o logo da FIFA World Cup 2026 e um patch dourado e vermelho Legacy abaixo
Patch de Legado no uniforme de Nagatomo (Maja Hitij - FIFA/FIFA/Getty Images)
Além dos patches utilizados por Messi, ainda há edições para melhores goleiros e artilheiros de edições passadas e para os estreantes nesta Copa do Mundo.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).