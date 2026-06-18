O que significam os patches que Messi carrega no uniforme na Copa

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O hat-trick de Messi na Copa do Mundo 2026 revelou um detalhe inédito: ele é o jogador com o maior número de patches da FIFA em seu uniforme. Conheça o significado de cada um desses símbolos que adornam sua camisa, desde o de campeão mundial até os exclusivos que celebram suas conquistas e legado no futebol.

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O hat-trick de Lionel Messi na vitória da Argentina por 3 a 0 contra a Argélia na última terça, 16, ofuscou um detalhe curioso inédito no uniforme do jogador. Ou melhor, alguns. O camisa 10 é o jogador na Copa do Mundo com mais patches da Fifa simbólicos de suas conquistas. Saiba o significado de todos.

Campeão do mundo

Estampado no peito está a maior delas: campeão do mundo. Como atual vencedora do torneio, todos os jogadores da Argentina carregam o emblema dourado no centro da camisa.

Copa do Mundo 2026 – Dourado

Todas as equipes do torneio carregam no braço um emblema de participante da Copa do Mundo. A Argentina, como campeã mundial, tem o símbolo em dourado. Brasil, Alemanha, França, Uruguai, Espanha e Inglaterra também usam a versão especial para vencedores da Copa.

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Unidos pela Paz

Outro símbolo que todos os jogadores da Copa carregam é o símbolo da Fifa de Unidos pela Paz no braço esquerdo.

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Bola de Ouro

Um patch mais exclusivo é o da Bola de Ouro da Copa. Apenas Messi e Luka Modric, da Croácia, possuem o detalhe no uniforme. O argentino foi eleito o melhor do Mundial em 2014, quando ficou com o vice-campeonato, e em 2022, quando se sagrou campeão. O croata ganhou o prêmio em 2018, apesar de ter perdido a final para a França. Ambos capitães de suas equipes, o patch fica escondido debaixo da braçadeira.

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Legado

Messi e Modric compartilham o patch de Legado. Junto deles, Cristiano Ronaldo (Portugal), Neuer (Alemanha) e Nagatomo (Japão) também carregam a homenagem por disputarem mais de cinco Copas do Mundo. Os goleiros Muslera, do Uruguai, e Guillermo Ochoa, do México, já foram convocados para cinco e seis Mundiais, respectivamente, mas não receberam o patch por não terem entrado em todas as edições.

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Além dos patches utilizados por Messi, ainda há edições para melhores goleiros e artilheiros de edições passadas e para os estreantes nesta Copa do Mundo.