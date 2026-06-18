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Esporte

Prata da casa: quais seleções têm mais jogadores atuando na liga nacional?

Duas seleções têm 25 dos 26 convocados atuando em clubes do próprio país

Por Maria Trombini 18 jun 2026, 19h45
Jogador de futebol, pele escura, comemorando intensamente, boca aberta em grito, vestindo camisa grená e branca, puxando a gola. Ao fundo, céu azul e um telão de estádio desfocado
A seleção do Qatar é uma das menos internacionalizadas da Copa (Emilee Chinn/Getty Images)
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Na maior Copa do Mundo da história, os 1.248 jogadores convocados atuam em 449 clubes espalhados por 70 países. Mesmo em um torneio cada vez mais globalizado, algumas seleções seguem apostando quase exclusivamente em atletas que jogam dentro de casa.

É o caso de Qatar e Arábia Saudita. As duas seleções levaram ao Mundial 25 dos 26 convocados atuando em clubes do próprio país, todos eles na primeira divisão nacional.

No Qatar, apenas um jogador foge à regra: o meio-campista Ahmed Fathy, do Pyramids, do Egito. Já na Arábia Saudita, o único atleta que atua no exterior é o lateral-direito Saud Abdulhamid, do Lens, da França.

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Vale destacar o novo papel da Liga Saudita no futebol mundial. Após os investimentos bilionários feitos nos últimos anos, os clubes do país cederam 51 jogadores para a Copa, um crescimento de 45,7% em relação aos 35 convocados de 2022. Na edição passada, porém, a maioria desses atletas defendia a própria seleção saudita: 26 dos 35 chamados estavam no elenco do país anfitrião.

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Entre as potências do futebol, a Inglaterra é quem mais mantém atletas atuando em casa. Dos 26 convocados para a Copa, 21 defendem clubes da Premier League, o equivalente a 80,8% do elenco. Logo atrás aparece a Alemanha, com 19 jogadores da Bundesliga.

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O Brasil, por sua vez, conta com sete convocados que atuam no futebol nacional, o maior número desde a Copa de 2002. A lista inclui Weverton (Grêmio); Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Flamengo); Danilo Santos (Botafogo); e Neymar (Santos).

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Catar
Copa do Mundo 2026
Liga do Qatar
Seleção de Futebol da Arábia Saudita
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