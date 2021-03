O Real Madrid segue em busca de seu 14º título da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, 16, a equipe espanhola voltou a vencer a Atalanta, da Itália, desta vez por 3 a 1, em Madri, e se classificou às quartas de final. O Manchester City também confirmou seu favoritismo ao bater o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, por 2 a 0. O jogo tinha mando da equipe inglesa, mas foi realizado em Budapeste, na Hungria, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Na capital espanhola, o Real Madrid, que já havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, ficou em situação confortável em falha do goleiro Sportiello falhou, aos 33 minutos. Luka Modric interceptou o lançamento do adversário e passou para Karim Benzema empurrar para as redes. O segundo saiu na segunda etapa, em boa jogada de Vinicius Junior. O brasileiro, que ganhou mais uma chance como titular do técnico Zinedine Zidane, arrancou e foi derrubado pelo compatriota Rafael Toloi dentro da área. Sergio Ramos ampliou na cobrança do pênalti.

O colombiano Luis Muriel diminuiu para a Atalanta, já perto do fim, em cobrança de falta, mas Marco Asensio, que havia acabado de entrar, fechou o placar para o Real Madrid, maior campeão do torneio, mas que havia três anos não chegava entre os oito melhores.

Em Budapeste, o City repetiu o placar do primeiro jogo com dois belos gols de Kevin de Bruyne e de Ilkay Gundogan. Na próxima quarta-feira, dois jogos fecham as oitavas de final: Bayern de Munique x Lazio e Chelsea x Atlético de Madri. Porto, PSG, Borussia Dortmund e Liverpool já haviam se classificado na semana passada.