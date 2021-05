Inter campeã, invasão em Manchester e Neymar: destaques do fim de semana

O último semana foi bastante agitado para os fãs de futebol. Old Trafford, o lendário estádio do Manchester United, foi palco das imagens mais chocantes, um espetáculo dantesco que adiou o maior clássico da Inglaterra. Os primeiros campeões das ligas europeias já começaram a sair. Na Itália, a festa foi da Inter de Milão e, na Holanda, do Ajax. No Brasil, os destaque foram o empate no clássico entre Corinthians e São Paulo, pelo Paulistão, e a primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Inter quebra jejum na Itália

A imagem da aglomeração em plena pandemia de Covid-19 na Piazza Del Duomo, principal ponto turístico de Milão, foi o resumo da euforia causada pela confirmação do título da Inter, no domingo, 2. A conquista, a 19ª da história do clube, é considerada um marco, pois findou um jejum de 11 anos desde o último Scudetto, na temporada 2009/2010, além de nove troféus consecutivos levantado pela rival Juventus.

Voltar a ser campeã para a Inter era uma obsessão. Custou a aposta a contratação de dez treinadores no período até o acerto com Antonio Conte e um ataque letal formado por Romelu Lukaku, maior contratação da história do clube por 65 milhões de euros, em 2019, e Lautaro Martínez. O grito entalado na garganta de torcedores neazzuris chegou a quatro rodadas do fim, com 82 pontos, 13 a mais do que os 69 da segunda colocada Atalanta. O clube de Bérgamo, por sinal, era o único que ainda poderia fazer frente, mas empatou em 1 a 1 com o Sassuolo e viu as chances de conquista ruírem. Assim que acabou o jogo, o clube foi parabenizado pelos principais rivais, Juventus e Milan, por meio das redes sociais.

Invasão em clássico inglês

Centenas de torcedores do Manchester United protestaram e invadiram Old Trafford horas antes do confronto entre o clube e o Liverpool, em partida válida pela 34ª rodada da Premier League, no domingo, 2. O grupo direcionou críticas, principalmente, aos irmãos americanos Joel e Avram Glazer, empresários donos de fortuna bilionária e que desde 2004 viraram os principais gestores do clube. A partida foi adiada e ainda não tem uma nova data programada.”Vocês podem comprar nosso clube, mas não poderão comprar nosso coração ou nossa alma. Queremos os Glazers fora”, expuseram os manifestantes em uma das faixas. Muitos dos presentes no protesto utilizavam acessórios e até mesmo sinalizadores nas cores amarelo e verde, alusivos ao Newton Heath, clube de operários fundado em 1878 que, posteriormente, foi sucedido pelo United.

Torcedores do Manchester United invadiram Old Trafford e entraram no gramado durante protesto contra os donos do clube! 🎥SkyNewspic.twitter.com/pSFglCFWi1 — PL Brasil (@plbrasil1) May 2, 2021

Ajax campeão holandês com toque brasileiro

Na Holanda, o Ajax também confirmou com antecipação a conquista do Campeonato Holandês. O time dos brasileiros Antony e David Neres venceu por 4 a 0 o FC Emmen, foi o 35º título nacional. Essa foi, também, a segunda taça levantada em apenas duas semanas. No último dia 18, com um gol nos acréscimos, a equipe havia vencido o Vitesse e conquistado a Copa da Holanda.

Ceará abre vantagem na ‘Lampions League’

O Ceará saiu na frente na decisão da Copa do Nordeste. Já nos acréscimos, a equipe do técnico Guto Ferreira venceu por 1 a 0 o Bahia, em Pituaçu, com um gol marcado pelo atacante Jael, que chorou ao final do confronto. Ele havia entrado cinco minutos antes de decidir a partida. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 8, em Fortaleza. O Bahia, agora, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para levar o título.

PSG vence com brilho de Neymar, mas está ameaçado

Durou pouco para o Paris Saint-Germain a comemoração da vitória por 2 a 1 sobre o Lens, no Parque dos Príncipes, no sábado, que recolocou a equipe na liderança do Campeonato Francês, com atuação destacada de Neymar, autor de um gol e de uma assistência. Horas depois, o Lille venceu novamente – desta vez o Nice, por 2 a 0 – e retomou a primeira colocação da Ligue 1, a três rodadas do término da competição. Campeão das últimas três edições, o PSG tem ameaçado o fim de uma hegemonia na França – que poderia ser ainda maior não fosse o título do Monaco, na temporada 2016/2017. Além disso, o time de Neymar também tem dura missão na Liga dos Campeões da Europa, quando precisará, na Inglaterra, reverter a vantagem por 2 a 1 criada pelo Manchester City caso queira voltar à final do torneio.

Disputa acirrada pelo título na Espanha

Está difícil prever quem será o campeão do Campeonato Espanhol. No domingo, o Barcelona venceu de virada o Valencia, por 3 a 2, no Mestalla, e empatou novamente em número de pontos com o Real Madrid – ambos tem 74, contra 76 do Atlético de Madrid, atual líder da competição. Aquece ainda mais a reta final de La Liga o fato de que Barcelona e Atlético se enfrentam neste próximo sábado, 8, no Camp Nou. Se vencer e o Real tropeçar, o atual terceiro colocado da competição assumirá a ponta com apenas três rodadas para o término. O Real recebe o Sevilla, atual quarto colocado e, também, com chances matemáticas de título.

Luan faz golaço no Majestoso

Corinthians e São Paulo empataram em 2 a 2, no domingo à noite, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, com atuação destacada do meio-campista Luan. Autor de um belo gol e com participação direta no gol marcado por Gustavo Silva. O Majestoso terminou também com a manutenção do tabu do Corinthians em seu novo estádio contra o rival. Agora, são dez vitórias e quatro empates em 14 confrontos.

O GOLAÇO do Luan pelas lentes da Corinthians TV! 📹 Cris Sevieri / Corinthians TV#AquiNunca#VaiCorinthians pic.twitter.com/KsJjAjNlSF — Corinthians (@Corinthians) May 3, 2021

O Santos, por sua vez, se complicou na rodada com o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. Foi o quinto jogo consecutivo sem vitória, o que pode custar já na próxima rodada uma eliminação precoce, ainda na fase de grupos do Paulista. A equipe está a quatro pontos do Guarani e a sete do Mirassol, os classificados momentaneamente no Grupo D. O Palmeiras venceu o Santo André por 1 a 0 e voltou a sonhar com classificação.

O fim de semana também reservou confusões. No Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o América-MG por 2 a 1, de virada, pelo primeiro jogo da semifinal do Mineiro. Ao final, um desentendimento entre integrantes das duas comissões técnicas e jogadores. O Guarani, por sua vez, teve os companheiros da equipe, Bidu e Rodrigo Andrade, expulsos após trocarem socos ao final da vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino, com um gol de pênalti marcado aos 50 minutos do segundo tempo.

Brasileiro Robson é libertado na Rússia

Também no domingo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo russo libertou Robson Nascimento de Oliveira, brasileiro que estava preso no país desde fevereiro de 2019. Robson era motorista do volante Fernando, atualmente no Beijing Guoan, e foi condenado por contrabando e tentativa de tráfico de drogas por ter levado para a Rússia duas caixas do remédio Mytedom (cloridrato de metadona), que é proibido no país do leste europeu, mas legal no Brasil. A substância que ele carregava na bagagem foi comprada pela família do atleta no Brasil para ser entregue a ele na Rússia.