História de uma foto: a final da Copa de 70

O México recebeu sua primeira final de Copa do Mundo no dia 21 de junho de 1970, quando Brasil e Itália lutaram pela conquista da Jules Rimet – a taça seria entregue de forma definitiva ao primeiro tricampeão – em um dos clássicos mais memoráveis do futebol. A estrelada seleção brasileira, na ocasião, foi comandada pelo craque Pelé, o Rei do Futebol, e venceu a decisão por 4 a 1, no estádio Azteca.

Pelé deixou o dele, mas a histórica goleada também teve gols do meia Gérson, do atacante Jairzinho e do lateral-direito e capitão Carlos Alberto Torres; o atacante Roberto Boninsegna descontou para os italianos. A vitória sacramentou o tricampeonato do Brasil, feito inédito à época. Treinada por Zagallo, a seleção brasileira de 70 foi considerada uma das melhores de todos os tempos, um verdadeiro esquadrão que atropelou todos os seus adversários durante a campanha invicta no Mundial. A Jules Rimet permaneceu na sede da CBF até 1983, quando foi roubada e jamais vista novamente.

Jairzinho, Pelé, Carlos Alberto Torres, Gérson, Rivellino e Tostão eram alguns dos ídolos que vestiam a amarelinha e foram fotografados por Sebastião Marinho, de PLACAR, que detalhou as curiosidades por trás do ângulo diferente dos jogadores perfilados para a final da Copa. “Me atrasei porque estava passando mal e tive de ficar naquela posição”, contou Marinho, aos risos.

