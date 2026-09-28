Marta é homenageada em exposição do Museu da Fifa sobre camisas 10

A brasileira Marta é uma das personagens de “The Magic 10: Legends of the Beautiful Game” (“A Mágica 10: Lendas do Jogo Bonito”, em tradução livre), exposição virtual criada pelo Museu da Fifa como parte das comemorações pelos dez anos da instituição. Para acessar o acervo de Marta, clique aqui.

Como parte das comemorações pelos dez anos, o Museu da Fifa, em Zurique, terá entrada gratuita em 20 de maio de 2026. A programação inclui a abertura da exposição interativa “World Cup Fever: Skills Zone” e a participação do ex-atacante italiano Christian Vieri e da jogadora da seleção suíça Nadine Riesen, que estarão disponíveis para sessão de perguntas e respostas, fotos e autógrafos. Visitantes também poderão participar de uma atividade que selecionará quatro pessoas para enfrentar os dois atletas em desafios da nova exposição. Mais informações no site do Museu.

“A Mágica 10: Lendas do Jogo Bonito”

O projeto reúne dez jogadores que ajudaram a transformar a camisa 10 em símbolo de criatividade, talento e protagonismo nas Copas do Mundo masculina e feminina. A exposição apresenta capítulos dedicados às trajetórias dos escolhidos, com momentos marcantes das carreiras e itens preservados no acervo oficial do Museu da Fifa.

Ao apresentar Marta, o museu destaca a combinação de criatividade, drible, capacidade de criação e finalização que marcou o auge da brasileira e a colocou entre as principais camisas 10 da história do futebol. A exposição também reúne depoimentos de outras figuras do futebol sobre o impacto da brasileira.

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A ex-jogadora americana Carli Lloyd, por exemplo, ressalta a influência de Marta sobre gerações de meninas. “Ela tem esse status de GOAT e fez muito pelas meninas ao redor do mundo, inclusive por mim”, afirma Lloyd no material.

Karina LeBlanc, ex-goleira da seleção canadense, também dimensiona o alcance da trajetória da brasileira: “Uma jogadora que não apenas mudou o futebol em seu país, mas o mudou ao redor do mundo.”

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Do início no Vasco aos recordes pela Seleção

A linha do tempo apresentada pelo Museu da Fifa começa ainda em 2000, quando Marta chegou ao Vasco. Depois de se destacar nas categorias de base, a alagoana estreou pela equipe principal aos 14 anos. Foram quatro gols em 16 partidas antes de o projeto feminino do clube ser interrompido em 2002.

A partir dali, a carreira ganhou dimensão internacional e se confundiu com a própria transformação do futebol feminino brasileiro nas últimas décadas. Marta disputou seis edições da Copa do Mundo Feminina, em 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. Foram 23 partidas no torneio, com 17 gols, número que a colocou como recordista de gols da história das Copas do Mundo, considerando os torneios masculino e feminino.

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A melhor campanha aconteceu em 2007, quando o Brasil terminou com o vice-campeonato. A camisa 10 foi uma das protagonistas daquela seleção e terminou a competição com a Bola de Ouro de melhor jogadora e a Chuteira de Ouro de artilheira. No levantamento apresentado pelo museu, Marta aparece ainda com 214 partidas e 122 gols pela Seleção Brasileira.

Objetos ajudam a contar a trajetória

Além dos números, a exposição utiliza peças do acervo do Museu da Fifa para reconstruir diferentes momentos da carreira de Marta. Entre os objetos selecionados está uma camisa utilizada pela brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Marta disputou seis edições dos Jogos e se tornou a primeira jogadora, entre homens e mulheres, a marcar gols em cinco Olimpíadas diferentes. Ela participou das campanhas que levaram o Brasil às finais de 2004, 2008 e 2024.

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Outro item é um par de chuteiras utilizado na Copa do Mundo de 2019, na França. Naquele Mundial, Marta entrou em campo com chuteiras sem uma marca esportiva estampada e com o símbolo da campanha “Go Equal”, chamando atenção para a desigualdade existente nos contratos de patrocínio entre homens e mulheres.

O acervo também inclui a bola da partida entre Brasil e França nas oitavas de final daquele Mundial. Após a eliminação brasileira, Marta fez um dos discursos mais conhecidos de sua carreira, direcionado às jovens que acompanhavam a Seleção.

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Na ocasião, ela destacou que sua geração não permaneceria para sempre no futebol e pediu que meninas brasileiras valorizassem e continuassem o caminho construído pelas jogadoras que vieram antes.

Temporada histórica nos Estados Unidos também aparece na exposição

Uma camisa do Orlando Pride utilizada em 2024 representa outro capítulo da carreira da brasileira. Marta sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em 2022, pouco depois de assumir a braçadeira de capitã da equipe americana. Após a recuperação, voltou a ocupar papel central no clube.

Em 2024, tornou-se a primeira jogadora da história do Orlando Pride a alcançar 100 partidas e participou da temporada mais vitoriosa da equipe, que conquistou pela primeira vez o NWSL Shield, destinado ao melhor time da temporada regular, e o título da NWSL.

De Dois Riachos para a história do futebol

A homenagem também dedica espaço à infância de Marta em Dois Riachos, no interior de Alagoas. O museu relembra que ela começou jogando descalça com meninos nas ruas e enfrentou preconceito desde os primeiros passos no esporte.

Em determinado momento da infância, segundo o relato recuperado pela exposição, Marta chegou a ser retirada de um torneio porque uma das equipes adversárias se recusou a enfrentar um time que tivesse uma menina. A história é utilizada para mostrar uma característica que atravessaria sua carreira: continuar jogando apesar dos obstáculos.

Fora de campo, outros episódios ajudam a construir esse retrato. A exposição recorda, por exemplo, que Marta costumava tocar violão nas concentrações da Seleção Brasileira, usando a música como forma de relaxamento e também de aproximação com as companheiras.

Outro marco aconteceu em 2018, quando ela se tornou a primeira mulher do futebol a deixar os pés registrados na Calçada da Fama do Maracanã, passando a dividir o espaço com nomes como Pelé, Garrincha, Ronaldo e Ronaldinho.

Também aparece a imagem que marcou a Copa de 2019: o batom vermelho utilizado pela brasileira durante as partidas. Marta explicou posteriormente que a escolha funcionava como uma espécie de “pintura de guerra”. “A cor é de sangue, porque a gente tinha que deixar sangue em campo”, disse.

Museu da Fifa celebra dez anos

A exposição faz parte das comemorações pelo décimo aniversário do Museu da Fifa, inaugurado em Zurique. Segundo a instituição, mais de dois milhões de pessoas visitaram suas exposições ao redor do mundo durante a primeira década de atividades.

Para Marta, a presença entre os personagens escolhidos acrescenta mais um capítulo a uma trajetória marcada não apenas pelos recordes, mas pela influência sobre quem veio depois. Uma ideia que a própria camisa 10 brasileira resume em uma frase recuperada pela exposição: “Não se trata de ser a melhor do mundo. Trata-se de ser a melhor para o mundo.”