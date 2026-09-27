🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Mais posse, volume e eficiência: como o São Paulo venceu o Corinthians

Soberanas sofreram com pressão inicial, ajustaram saída de bola e terminaram primeiro jogo da decisão com vantagem

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 10h09
Duas jogadoras de futebol feminino se abraçam em campo, celebrando. Uma mulher loira de rabo de cavalo e faixa preta na cabeça sorri, abraçando a colega de costas, que veste camisa listrada vermelha, preta e branca
Isa e Crivelari, autora dos gols do São Paulo, se abraçam na Neo Química Arena.  (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)
Continua após publicidade
Mais posse, volume e eficiência: como o São Paulo venceu o Corinthians Priorizar nos meus resultados Google

O São Paulo saiu da Neo Química Arena com mais do que a vantagem de 2 a 1 sobre o Corinthians no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Depois de sofrer nos minutos iniciais e sair atrás no placar, a equipe de Thiago Viana conseguiu mudar a dinâmica da partida, teve mais a bola, aumentou o volume ofensivo e encontrou diferentes caminhos para chegar ao gol. Os números ajudam a explicar a primeira derrota corintiana no estádio após 33 partidas.

A proposta inicial do Corinthians funcionou mais uma vez, de forma parecida com o que foi feito contra o Bahia, na semifinal. Com marcação adiantada e pressão sobre a saída são-paulina, as Brabas conseguiram empurrar o adversário para trás e abriram o placar aos nove minutos. Gi Fernandes e Vic Albuquerque construíram a jogada pelo lado direito, e Gabi Zanotti apareceu livre na área para marcar de cabeça.

O gol, porém, também marcou uma mudança no comportamento da partida. O São Paulo conseguiu escapar com mais frequência da primeira pressão corintiana e passou a ter mais controle da posse. Em vez de acelerar todas as ações, a equipe passou a trocar passes, circular a bola e explorar principalmente os espaços pelos lados.

A reação aparece nos números: o São Paulo terminou com 53% de posse contra 47% do Corinthians e trocou 505 passes, 101 a mais do que as Brabas, que tiveram 404. A precisão foi semelhante, 78% contra 77%, mas o maior número de passes mostra uma equipe são-paulina que conseguiu permanecer mais tempo com a bola e construir ataques com maior paciência.

Siga
Continua após a publicidade

Foi justamente uma construção trabalhada que originou o empate. Aline Milene e Serrana combinaram pelo lado direito, Serrana chegou ao fundo e encontrou Crivelari dentro da área. A atacante finalizou de primeira para fazer 1 a 1.

São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo sábado (3), às 16h30, no Morumbis, no duelo que define o campeão do Brasileirão Feminino. Depois da vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, as Soberanas jogam pelo empate para levantar a taça. O Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título no tempo normal, enquanto uma vitória das Brabas por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Continua após a publicidade

Soberanas produziram mais

O São Paulo conseguiu transformar a posse em volume ofensivo e terminou a partida com 15 finalizações contra 11 do Corinthians. Foram sete chutes no gol das Soberanas e cinco das Brabas. Outro número chama atenção: os escanteios. O São Paulo cobrou sete contra apenas um do Corinthians. 

A atuação de Nicole também ajuda a contar essa história. A goleira do Corinthians terminou com sete defesas, enquanto Carlinha fez apenas duas pelo São Paulo.  O Corinthians, por outro lado, teve maior intensidade na recuperação da bola. Foram 22 desarmes contra 14 do São Paulo. O dado combina com a estratégia das Brabas de pressionar e tentar recuperar rapidamente a posse, mas a equipe encontrou dificuldades para transformar essas retomadas em chances claras depois do primeiro gol.

Continua após a publicidade
Duas jogadoras de futebol feminino em campo. A da esquerda, com camisa listrada vermelha e preta, chuta a bola branca e azul. A da direita, com camisa branca e shorts preto, observa a jogada. Ambas usam chuteiras coloridas e meias longas. O gramado verde e a torcida ao fundo completam a cena
Serrana, do São Paulo, tenta drible em Tamires, do Corinthians. (Rubens Chiri / São Paulo FC) (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

São Paulo soube sofrer antes de decidir

A dinâmica voltou a mudar no segundo tempo. Precisando buscar a vitória, o Corinthians avançou suas linhas e passou mais tempo pressionando o São Paulo. As Soberanas aceitaram atuar por alguns períodos em bloco mais baixo, protegeram a própria área e diminuíram os espaços para as principais jogadoras ofensivas das Brabas.

Foi nesse cenário que o São Paulo mostrou eficiência para aproveitar um erro adversário. Aos 22 minutos, Duda Mineira perdeu a bola na saída pelo meio, Isa Guimarães recuperou a posse, avançou até a área e finalizou na saída de Nicole para virar a partida. Na prática, o São Paulo não precisou dominar todos os momentos do jogo para controlar o resultado. 

Continua após a publicidade

Nos minutos finais, o Corinthians aumentou a presença no campo ofensivo e teve nove minutos de acréscimos para buscar o empate. O São Paulo, porém, conseguiu proteger a área e impedir que a pressão se transformasse em uma sequência de oportunidades claras.

Vantagem construída em diferentes momentos

A vitória por 2 a 1 não nasceu de um único cenário. O São Paulo precisou sobreviver ao melhor momento do Corinthians, reagir depois de sofrer o gol, assumir o controle da posse e, posteriormente, defender uma vantagem sob pressão.

Continua após a publicidade

Os números finais refletem essa capacidade de adaptação: 53% de posse, 505 passes, 15 finalizações, sete chutes no gol e sete escanteios. O Corinthians terminou com 47% de posse, 404 passes, 11 finalizações, cinco no alvo e apenas um escanteio.

A atuação também encerrou uma sequência histórica do Corinthians na Neo Química Arena. Em 33 partidas disputadas pelo time feminino no estádio, foi a primeira derrota das Brabas, que agora acumulam 29 vitórias, três empates e um revés.

Homem barbudo com camisa preta e amarela do São Paulo FC, calça preta e tênis, gesticula com o braço direito levantado, apontando para frente, em um campo de futebol com microfones e público desfocado ao fundo
Thiago Viana, treinador do São Paulo, instrui jogadoras na Neo Química Arena. (Rubens Chiri / São Paulo FC) (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
Futebol Feminino
São Paulo FC
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).