Mais posse, volume e eficiência: como o São Paulo venceu o Corinthians

O São Paulo saiu da Neo Química Arena com mais do que a vantagem de 2 a 1 sobre o Corinthians no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Depois de sofrer nos minutos iniciais e sair atrás no placar, a equipe de Thiago Viana conseguiu mudar a dinâmica da partida, teve mais a bola, aumentou o volume ofensivo e encontrou diferentes caminhos para chegar ao gol. Os números ajudam a explicar a primeira derrota corintiana no estádio após 33 partidas.

A proposta inicial do Corinthians funcionou mais uma vez, de forma parecida com o que foi feito contra o Bahia, na semifinal. Com marcação adiantada e pressão sobre a saída são-paulina, as Brabas conseguiram empurrar o adversário para trás e abriram o placar aos nove minutos. Gi Fernandes e Vic Albuquerque construíram a jogada pelo lado direito, e Gabi Zanotti apareceu livre na área para marcar de cabeça.

O gol, porém, também marcou uma mudança no comportamento da partida. O São Paulo conseguiu escapar com mais frequência da primeira pressão corintiana e passou a ter mais controle da posse. Em vez de acelerar todas as ações, a equipe passou a trocar passes, circular a bola e explorar principalmente os espaços pelos lados.

A reação aparece nos números: o São Paulo terminou com 53% de posse contra 47% do Corinthians e trocou 505 passes, 101 a mais do que as Brabas, que tiveram 404. A precisão foi semelhante, 78% contra 77%, mas o maior número de passes mostra uma equipe são-paulina que conseguiu permanecer mais tempo com a bola e construir ataques com maior paciência.

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Foi justamente uma construção trabalhada que originou o empate. Aline Milene e Serrana combinaram pelo lado direito, Serrana chegou ao fundo e encontrou Crivelari dentro da área. A atacante finalizou de primeira para fazer 1 a 1.

São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo sábado (3), às 16h30, no Morumbis, no duelo que define o campeão do Brasileirão Feminino. Depois da vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, as Soberanas jogam pelo empate para levantar a taça. O Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título no tempo normal, enquanto uma vitória das Brabas por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Soberanas produziram mais

O São Paulo conseguiu transformar a posse em volume ofensivo e terminou a partida com 15 finalizações contra 11 do Corinthians. Foram sete chutes no gol das Soberanas e cinco das Brabas. Outro número chama atenção: os escanteios. O São Paulo cobrou sete contra apenas um do Corinthians.

A atuação de Nicole também ajuda a contar essa história. A goleira do Corinthians terminou com sete defesas, enquanto Carlinha fez apenas duas pelo São Paulo. O Corinthians, por outro lado, teve maior intensidade na recuperação da bola. Foram 22 desarmes contra 14 do São Paulo. O dado combina com a estratégia das Brabas de pressionar e tentar recuperar rapidamente a posse, mas a equipe encontrou dificuldades para transformar essas retomadas em chances claras depois do primeiro gol.

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São Paulo soube sofrer antes de decidir

A dinâmica voltou a mudar no segundo tempo. Precisando buscar a vitória, o Corinthians avançou suas linhas e passou mais tempo pressionando o São Paulo. As Soberanas aceitaram atuar por alguns períodos em bloco mais baixo, protegeram a própria área e diminuíram os espaços para as principais jogadoras ofensivas das Brabas.

Foi nesse cenário que o São Paulo mostrou eficiência para aproveitar um erro adversário. Aos 22 minutos, Duda Mineira perdeu a bola na saída pelo meio, Isa Guimarães recuperou a posse, avançou até a área e finalizou na saída de Nicole para virar a partida. Na prática, o São Paulo não precisou dominar todos os momentos do jogo para controlar o resultado.

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Nos minutos finais, o Corinthians aumentou a presença no campo ofensivo e teve nove minutos de acréscimos para buscar o empate. O São Paulo, porém, conseguiu proteger a área e impedir que a pressão se transformasse em uma sequência de oportunidades claras.

Vantagem construída em diferentes momentos

A vitória por 2 a 1 não nasceu de um único cenário. O São Paulo precisou sobreviver ao melhor momento do Corinthians, reagir depois de sofrer o gol, assumir o controle da posse e, posteriormente, defender uma vantagem sob pressão.

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Os números finais refletem essa capacidade de adaptação: 53% de posse, 505 passes, 15 finalizações, sete chutes no gol e sete escanteios. O Corinthians terminou com 47% de posse, 404 passes, 11 finalizações, cinco no alvo e apenas um escanteio.

A atuação também encerrou uma sequência histórica do Corinthians na Neo Química Arena. Em 33 partidas disputadas pelo time feminino no estádio, foi a primeira derrota das Brabas, que agora acumulam 29 vitórias, três empates e um revés.