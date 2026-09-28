A má notícia para o torcedor do Flamengo sobre lesão de Arrascaeta
Jogador uruguaio se machucou em amistoso internacional contra Coreia do Sul
O Flamengo confirmou uma fratura no punho esquerdo do jogador Giorgian Arrascaeta. O meio-campista uruguaio se lesionou em um amistoso internacional contra a Coreia do Sul nesta segunda, 28, e os primeiros exames indicam necessidade de cirurgia.
Arrascaeta jogou e marcou gol na goleada do Uruguai por 4 a 1 sobre os coreanos. Aos 27 minutos do 1º tempo, o meia Rubro-negro recebeu assistência de Maxi Araújo para fazer o segundo gol da Celeste. Darwin Nuñez marcou outros dois pela Celeste, o primeiro com assistência de Arrascaeta, e Kim Min-jae contribuiu com um contra; Son ex-Tottenham e atualmente no Los Angeles FC, marcou o gol de honra.
Na segunda etapa, aos 32 minutos, Arrascaeta caiu sozinho sobre o punho e pediu substituição. Rodrigo Salazar entrou no seu lugar.
O jogador realizou exames na Coreia do Sul, onde o jogo ocorreu, e o resultado foi compartilhado com a equipe médica do Flamengo. No Brasil, o atleta será reavaliado.
Confira a nota do Flamengo:
“O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação.”