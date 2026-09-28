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Esporte

A má notícia para o torcedor do Flamengo sobre lesão de Arrascaeta

Jogador uruguaio se machucou em amistoso internacional contra Coreia do Sul

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h13 | Atualizado em 28 set 2026, 14h20
Um jogador de futebol com cabelo grisalho e barba, vestindo camisa azul escura com detalhes azuis brilhantes, segura o abdômen enquanto um homem de meia-idade com jaqueta azul marinho e listras brancas o observa, aparentemente preocupado, em um estádio com luzes desfocadas ao fundo
Arrascaeta foi substituído em amistoso do Uruguai por conta de lesão no punho (Chung Sung-Jun/Getty Images)
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O Flamengo confirmou uma fratura no punho esquerdo do jogador Giorgian Arrascaeta. O meio-campista uruguaio se lesionou em um amistoso internacional contra a Coreia do Sul nesta segunda, 28, e os primeiros exames indicam necessidade de cirurgia.

Arrascaeta jogou e marcou gol na goleada do Uruguai por 4 a 1 sobre os coreanos. Aos 27 minutos do 1º tempo, o meia Rubro-negro recebeu assistência de Maxi Araújo para fazer o segundo gol da Celeste. Darwin Nuñez marcou outros dois pela Celeste, o primeiro com assistência de Arrascaeta, e Kim Min-jae contribuiu com um contra; Son ex-Tottenham e atualmente no Los Angeles FC, marcou o gol de honra.

Na segunda etapa, aos 32 minutos, Arrascaeta caiu sozinho sobre o punho e pediu substituição. Rodrigo Salazar entrou no seu lugar.

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O jogador realizou exames na Coreia do Sul, onde o jogo ocorreu, e o resultado foi compartilhado com a equipe médica do Flamengo. No Brasil, o atleta será reavaliado.

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Confira a nota do Flamengo:

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O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação.

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Lesão
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