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Esporte

O que Jorge Jesus disse sobre possível volta ao Flamengo

Técnico da seleção de Portugal considera trabalho à frente do Rubro-negro como o melhor da carreira

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h54
Homem de cabelos grisalhos, terno preto e gravata escura, fala em um púlpito com microfone, gesticulando com a mão esquerda. Ao fundo, uma parede com logotipos de patrocinadores como MEO, Galp e BPI
Anúncio de Jorge Jesus como treinador da seleção de Portugal (Horacio Villalobos#Corbis/Corbis/Getty Images)
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Jorge Jesus revelou a importância do Flamengo na sua carreira. O atual treinador da seleção de Portugal afirmou que sua passagem pelo Rubro-negro foi um “marco histórico” tanto no âmbito profissional quanto pessoal. O técnico admitiu que pensou em voltar para o clube carioca, mas enxerga condições “difíceis” para esse retorno.

Em entrevista à ESPN neste domingo, 27, Jesus disse: “[O Flamengo] Significa muito. Talvez o melhor período da minha carreira como treinador de equipe, de clube. Foi um marco histórico, não só esportivamente, mas também sentimentalmente.”

“A forma como os torcedores do Flamengo me abraçaram, me acarinharam, nunca vou esquecer. Pensei sempre que um dia ia voltar ao Flamengo, mas agora com certeza que as coisas se tornaram difíceis”, concluiu.

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Jorge Jesus assumiu o comando do Flamengo em junho de 2019. Naquele ano, conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. No ano seguinte, comandou a equipe para os títulos do Carioca, Supercopa e Recopa Sul-Americana.

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Em julho de 2020, o português deixou o Rubro-negro para comandar o Benfica. Depois passou por Fenerbahçe, na Turquia, e Al-Hilal e Al-Nassr, no Campeonato Saudita. No último clube, comandou Cristiano Ronaldo, com quem se reencontrou como técnico da seleção portuguesa, cargo que assumiu em julho deste ano, após a campanha de oitavas de final da equipe na Copa do Mundo, na América do Norte. 

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