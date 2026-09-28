Jogador dos Cowboys detona mosaico em jogo da NFL no Maracanã

Quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott não gostou da sua caricatura no mosaico feito no Maracanã para o duelo com o Baltimore Ravens, no domingo, 27, pela National Football League (NFL). Depois da derrota por 34 a 31, em partida histórica, decidida no último segundo, ele criticou a arte em coletiva.

“Ficou terrível. Desculpa, foi engraçado. Odeio dizer que ficou terrível. Mas, sendo sincero, não achei que ficou parecido comigo. Parecia algo do ‘Fat Albert’ ou de ‘A Família Proud’. Sabe, aquele estilo de ‘Peanuts’ misturado com ‘A Família Proud’. Mas foi legal me ver daquele tamanho num pôster. Espero que os fãs tenham gostado. Só que, para falar a verdade, não achei que ficou parecido nem comigo nem com o Lamar (Jackson). Mas todo mundo sabia, com os números 4 e 8, sabíamos quem era”, afirmou.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade