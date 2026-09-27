🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

A torcida evangélica que ganhou espaço nas arquibancadas das organizadas

Coluna GENTE falou com os Guerreiros de Cristo, que despertaram atenção (e críticas) por evangelizar no meio do futebol

Por Flávio Monteiro 27 set 2026, 11h00
Um grupo de aproximadamente 25 pessoas, incluindo adultos e crianças, posa sorridente em um galpão. Todos vestem uniformes pretos e amarelos com o símbolo de um capacete espartano e a inscrição Guerreiros de Cristo. Muitos seguram tambores e pandeiros com o mesmo símbolo, alguns levantados. Ao fundo, uma parede preta com nuvens cinzas e três capacetes espartanos dourados pintados. À direita, uma bandeira preta e amarela com o mesmo símbolo e a frase Torcida Guerreiros de Cristo.
Integrantes da Torcida Guerreiros de Cristo (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
A torcida evangélica que ganhou espaço nas arquibancadas das organizadas Priorizar nos meus resultados Google

Uma cena específica chamou a atenção durante o empate morno e sem gols de Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no início de setembro: a presença de torcedores utilizando cores que não remetiam a nenhuma das duas equipes, com inscrições que faziam referência à fé cristã. Originário de Curitiba, no Paraná, o movimento se denomina Guerreiros de Cristo (TCG) e se trata de uma torcida que faz o trabalho de evangelização junto a um ambiente que assusta os desavisados: os setores ocupados pelas torcidas organizadas.

“O Ministério Guerreiros de Cristo é, nada mais, nada menos, do que um grupo de evangelismo que atua como uma torcida organizada de futebol”, explica um dos fundadores da organização, Jean Piuco, em entrevista à coluna GENTE. “É para alcançar pessoas, levar um testemunho que possa fazer o bem”, completa o empresário de 47 anos, que atuou por um longo período como integrante da Fúria Independente do Paraná antes de se converter.

Foi a experiência nas arquibancadas que motivou Jean e sua esposa, Fernanda, junto de outros dois casais, a fundarem a torcida em 31 de julho de 2014. Na época, a organização era um ministério vinculado à Igreja Bola de Neve, mas que se tornou independente em 2023. O grupo conta com aproximadamente 120 pessoas, incluindo crianças, e promove ações de evangelização dentro das quadras das torcidas organizadas e durante partidas de futebol.

Inicialmente, as atividades da TCG eram limitadas a Curitiba, o que motivou os fundadores a adotarem cores que não se relacionavam aos times da cidade, de modo a obter uma postura de não-alinhamento. “Não tem preto e amarelo aqui, então utilizamos as cores para sermos visivelmente neutros. Quem nos observa, de longe já sabe: “aqueles ali são os Guerreiros”, explica Piuca. Atualmente, a torcida tem vínculos para além das fronteiras estaduais, chegando a visitar torcidas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Siga
Continua após a publicidade
Um grande grupo de torcedores do Atlético Mineiro, vestindo camisas pretas e douradas, posa em frente ao estádio Arena MRV à noite. Eles seguram bandeiras e faixas com os dizeres GDR Alvinegro, Bateria Desde e Jesus Cristo. O estádio, com seu escudo e estrela dourada, ilumina o fundo
TCG junto de torcida organizada do Atlético-MG em Belo Horizonte (Reprodução/Instagram)
Continua após a publicidade

No momento em que as imagens dos Guerreiros de Cristo nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos ganharam as redes, muitos torcedores apontaram que o grupo estaria “invadindo” as arquibancadas para fazer uma “pregação forçada”. Piuco nega tal noção, apontando que a TCG só comparece em partidas quando é convidada pelas torcidas organizadas.

“As pessoas acham que a gente vai lá aleatoriamente, enfiar por goela abaixo (nossa fé). Pelo amor de Deus, a gente não faz isso”, reclama o fundador. “Quando não somos convidados, entramos em contato com as torcidas para iniciar uma amizade e apresentar nosso proposito. Se fizer sentido, aí sim vamos aos jogos”, completa.

Piuco reconhece que tem quem se incomode com a presença do grupo, mas alega que se trata de uma minoria. “A gente já viu cara feia, né? Pessoas gesticulando, falando pelos cantos. Mas isso não interessa. Jesus passou por coisas bem piores do que isso, então não é uma posição negativa de um ou de outro que vai paralisar nossa atuação”, aponta.

Continua após a publicidade

Embora seja um grupo evangelista, a TCG costuma se adequar ao comportamento das torcidas durante os jogos em que está como visitante, ajudando a tocar os instrumentos, levantar bandeiras e cantar as músicas — embora haja algumas restrições. “Obviamente não cantamos letras com palavrões ou incitação de violência. Coisas como matar, morrer ou xingamentos a outros torcedores, isso a gente não faz. Mas as músicas que aludem ao clube, isso a gente canta com eles”, diz Piuco.

Publicidade
TAGS:
Evangélicos
Futebol
Gente
Torcida Organizada
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).