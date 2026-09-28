🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

De Maradona a Garrincha: jogadores que perderam todo o dinheiro acumulado na carreira

Coluna GENTE relembra atletas que pecaram na administração financeira

Por Flávio Monteiro 28 set 2026, 07h00 | Atualizado em 28 set 2026, 14h50
Três jogadores de futebol em close-up: Maradona com camisa argentina azul e branca, Raí sorrindo com camisa do São Paulo, e Arda Turan com agasalho azul do Barcelona
Da esq. para a dir.: Maradona, Muller e Turan (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
De Maradona a Garrincha: jogadores que perderam todo o dinheiro acumulado na carreira Priorize VEJA no Google

A revelação feita por Roberto Carlos, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, de que teria enfrentado dificuldades financeiras após a aposentadoria, surpreendeu muitos dos que acompanham o mundo do futebol. Em um meio que envolve cifras cada vez mais altas, o estranhamento ao ouvir que um jogador que atuou em Real Madrid e Inter de Milão perdeu “99% do dinheiro” que arrecadou foi surpreendente — mas passa longe de ser um episódio isolado. A coluna GENTE relembra atletas que se destacaram em campo, mas, por diferentes fatores, não conseguiram manter esse sucesso ao administrar seus rendimentos.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

ARDA TURAN

Arda Turan
(Urbanandsport/NurPhoto/Getty Images)

Um dos principais destaques do Atlético de Madrid em meados da década de 2010, o meia turco parecia estar com a vida feita ao se transferir para o Barcelona, onde recebia cerca de 8 milhões de euros por ano. No entanto, investimentos ruins cobraram seu preço, com Turan alegando ter perdido todas as economias após receber um golpe de uma diretora de banco em Istambul. “Ele me enganou”, disse ele, que hoje atua como técnico do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. “Todo o dinheiro e esforço que tive, o trabalho de anos. Todas as minhas economias desapareceram de repente”, lamentou.

DIEGO MARADONA

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 29: Diego Maradona of Argentina holds the World Cup trophy after defeating West Germany 3-2 during the 1986 FIFA World Cup Final match at the Azteca Stadium on June 29, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Archivo El Grafico/Getty Images)
(Archivo El Grafico/Getty Images)
Continua após a publicidade

Nem o inesquecível craque argentino escapou de sofrer com problemas financeiros. Apesar do talento, Diego sofreu com uma administração ruim da carreira, influenciada por uma vida desregrada e por uma suposta má atuação de seu empresário, Guillermo Coppola, que foi acusado de roubar o craque. Maradona chegou a ficar “sem um peso”, como ele próprio declarou, e teve bens confiscados na Itália por impostos não pagos. Ainda assim, seu destaque permitiu que ganhasse muito dinheiro usando sua imagem após a aposentadoria, garantindo uma vida confortável até sua morte.

Siga

GARRINCHA

Mané Garrincha
(Adhemar Veneziano/Dedoc)

Outro nome de enorme importância para o futebol sul-americano, Garrincha sofreu com a falta de cuidado financeiro. Embora tenha tido uma carreira de glórias dentro dos gramados, tudo desmoronou no momento de sua aposentadoria. O atacante acumulou dívidas e viu seu vício em álcool se tornar cada vez mais problemático, chegando a ser preso por dirigir embriagado. A trajetória levou a um fim triste em janeiro de 1983, quando morreu sozinho, sem dinheiro e abandonado em um hospital no Rio de Janeiro, vítima de cirrose hepática.

Continua após a publicidade

GEORGE BEST

O QUINTO BEATLE - George Best, do United: se fosse inglês, brilharia na Copa -
(Bob Thomas/Getty Images)
Continua após a publicidade

Ídolo do gigante inglês Manchester United, George Best foi um jogador que nunca teve problemas em esbanjar o dinheiro que adquiriu. Famoso por uma postura de bon vivant, ostentando carros de luxo, festas e sempre acompanhado de modelos. No entanto, seus excessos cobraram seu preço, levando ao encurtamento da carreira e ao desperdício de toda a sua fortuna. “Gastei grande parte do meu dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei”, disse o norte-irlandês.

MULLER

Muller São Paulo
(Shaun Botterill/Allsport/Getty Images)

Destaque do São Paulo nos anos 80 e 90, Muller perdeu praticamente toda a fortuna acumulada durante seu período como jogador. ” Errei muito na vida. Tive bons momentos financeiros, mas errei. Fiz muita bobagem. Gastei tudo com besteira (…) Gastei com vaidades pessoais. Gastei dinheiro com amigos de ocasião. Por eu ser uma pessoa generosa, muita gente se aproveitou mesmo de mim”, revelou. O jogador chegou a morar de favor na casa de amigos e ficou anos desempregado até reestruturar sua carreira como comentarista esportivo.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
crise financeira
Esporte
Futebol
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).