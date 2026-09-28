De Maradona a Garrincha: jogadores que perderam todo o dinheiro acumulado na carreira

A revelação feita por Roberto Carlos, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, de que teria enfrentado dificuldades financeiras após a aposentadoria, surpreendeu muitos dos que acompanham o mundo do futebol. Em um meio que envolve cifras cada vez mais altas, o estranhamento ao ouvir que um jogador que atuou em Real Madrid e Inter de Milão perdeu “99% do dinheiro” que arrecadou foi surpreendente — mas passa longe de ser um episódio isolado. A coluna GENTE relembra atletas que se destacaram em campo, mas, por diferentes fatores, não conseguiram manter esse sucesso ao administrar seus rendimentos.

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ARDA TURAN

Um dos principais destaques do Atlético de Madrid em meados da década de 2010, o meia turco parecia estar com a vida feita ao se transferir para o Barcelona, onde recebia cerca de 8 milhões de euros por ano. No entanto, investimentos ruins cobraram seu preço, com Turan alegando ter perdido todas as economias após receber um golpe de uma diretora de banco em Istambul. “Ele me enganou”, disse ele, que hoje atua como técnico do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. “Todo o dinheiro e esforço que tive, o trabalho de anos. Todas as minhas economias desapareceram de repente”, lamentou.

DIEGO MARADONA

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Nem o inesquecível craque argentino escapou de sofrer com problemas financeiros. Apesar do talento, Diego sofreu com uma administração ruim da carreira, influenciada por uma vida desregrada e por uma suposta má atuação de seu empresário, Guillermo Coppola, que foi acusado de roubar o craque. Maradona chegou a ficar “sem um peso”, como ele próprio declarou, e teve bens confiscados na Itália por impostos não pagos. Ainda assim, seu destaque permitiu que ganhasse muito dinheiro usando sua imagem após a aposentadoria, garantindo uma vida confortável até sua morte.

GARRINCHA

Outro nome de enorme importância para o futebol sul-americano, Garrincha sofreu com a falta de cuidado financeiro. Embora tenha tido uma carreira de glórias dentro dos gramados, tudo desmoronou no momento de sua aposentadoria. O atacante acumulou dívidas e viu seu vício em álcool se tornar cada vez mais problemático, chegando a ser preso por dirigir embriagado. A trajetória levou a um fim triste em janeiro de 1983, quando morreu sozinho, sem dinheiro e abandonado em um hospital no Rio de Janeiro, vítima de cirrose hepática.

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GEORGE BEST

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Ídolo do gigante inglês Manchester United, George Best foi um jogador que nunca teve problemas em esbanjar o dinheiro que adquiriu. Famoso por uma postura de bon vivant, ostentando carros de luxo, festas e sempre acompanhado de modelos. No entanto, seus excessos cobraram seu preço, levando ao encurtamento da carreira e ao desperdício de toda a sua fortuna. “Gastei grande parte do meu dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei”, disse o norte-irlandês.

MULLER

Destaque do São Paulo nos anos 80 e 90, Muller perdeu praticamente toda a fortuna acumulada durante seu período como jogador. ” Errei muito na vida. Tive bons momentos financeiros, mas errei. Fiz muita bobagem. Gastei tudo com besteira (…) Gastei com vaidades pessoais. Gastei dinheiro com amigos de ocasião. Por eu ser uma pessoa generosa, muita gente se aproveitou mesmo de mim”, revelou. O jogador chegou a morar de favor na casa de amigos e ficou anos desempregado até reestruturar sua carreira como comentarista esportivo.

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