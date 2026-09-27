Péricles, Ricky Martin e Pedro Sampaio no jogo da NFL no Rio: horário e onde assistir

Ricky Martin e Pedro Sampaio serão as principais atrações musicais do NFL Rio Game 2026, que coloca Dallas Cowboys e Baltimore Ravens frente a frente neste domingo, 27, no Maracanã. Os dois artistas comandarão o show do intervalo da partida, marcada para começar às 17h25 (horário de Brasília). A apresentação terá transmissão ao vivo da TV Globo.

O horário exato do show não é previamente determinado, já que a apresentação começa depois do encerramento do segundo quarto, o fim da primeira metade da partida. O começo do jogo está marcado para 17h25 e, portanto, quem quiser acompanhar Ricky Martin e Pedro Sampaio deve estar atento à transmissão desde o início do jogo.

O evento marca a primeira partida de temporada regular da NFL realizada no Rio de Janeiro. Cowboys e Ravens disputam no Maracanã um confronto válido pela Semana 3 da temporada de 2026, mas a programação preparada pela liga transforma o domingo em um espetáculo que vai além do futebol americano.

Anitta comandou o espetáculo musical do primeiro jogo da NFL no país, em 2024, em São Paulo, e Karol G foi a atração em 2025. Agora, a estreia carioca aposta em uma dupla, reunindo Ricky Martin e Pedro Sampaio.

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Onde assistir ao show de Ricky Martin e Pedro Sampaio

A TV Globo transmitirá ao vivo o Halftime Show de Ricky Martin e Pedro Sampaio. Já Dallas Cowboys x Baltimore Ravens poderá ser acompanhado integralmente pelo sportv e ge tv, além do NFL Game Pass no DAZN.

Depois do Fantástico, a Globo também exibirá um compacto com os principais momentos do confronto. A estratégia permite que o show do intervalo ganhe espaço próprio na televisão aberta, mesmo sem a exibição integral da partida no canal.

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A escolha de Ricky Martin e Pedro Sampaio coloca lado a lado um nome de projeção internacional e um artista diretamente ligado ao Rio. O porto-riquenho construiu uma carreira global ao longo de décadas, enquanto Pedro Sampaio se consolidou como um dos nomes de maior alcance da música pop brasileira, misturando funk, música eletrônica e pop.

Para o DJ, haverá ainda um componente simbólico: natural do Rio de Janeiro, Pedro Sampaio fará sua primeira apresentação no Maracanã justamente durante o primeiro jogo da história da NFL realizado na cidade.

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Como será o show no Maracanã

A apresentação terá uma operação diferente daquela vista no Super Bowl. Em jogos de temporada regular, o intervalo padrão da NFL é de 13 minutos. Para acomodar a estrutura musical no Rio, a pausa deverá ser ligeiramente ampliada, chegando a cerca de 15 minutos.

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O tempo reduzido exige uma montagem rápida no gramado. Palco, equipamentos e demais elementos precisam ser instalados depois do término do segundo quarto e retirados antes da volta das equipes para a segunda metade do confronto.

Pedro Sampaio também preparou elementos específicos para a apresentação. O brasileiro convidou Parris Goebel, coreógrafa neozelandesa conhecida internacionalmente por trabalhos com grandes estrelas da música, para participar da concepção do espetáculo.

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Outro componente tipicamente americano estará em campo: as cheerleaders do Dallas Cowboys terão participação especial na apresentação. O grupo é um dos mais conhecidos da NFL e faz parte da identidade da franquia texana.

Péricles também participa da programação da NFL no Rio

O show do intervalo não será a única atração musical no Maracanã. Antes de Cowboys x Ravens, Péricles cantará o Hino Nacional Brasileiro, enquanto a cantora Kandace Lindsey ficará responsável pelo hino dos Estados Unidos.

As apresentações fazem parte da cerimônia que antecede o kickoff. Assim, a programação musical começa antes das 17h25 e volta a ocupar o centro das atenções no intervalo, quando Ricky Martin e Pedro Sampaio assumem o espetáculo.

A escolha de artistas brasileiros de estilos distintos também ajuda a dar uma identidade local ao primeiro NFL Rio Game. Péricles representa o samba e o pagode, enquanto Pedro Sampaio leva ao evento uma combinação de funk, eletrônico e pop.

NFL estreia no Rio com espetáculo no Maracanã

A dimensão do show ganha peso adicional pelo cenário. Depois de realizar seus dois primeiros jogos de temporada regular no Brasil em São Paulo, em 2024 e 2025, a NFL desembarca pela primeira vez no Rio de Janeiro.

O Maracanã, um dos estádios mais reconhecidos do esporte mundial, receberá Dallas Cowboys e Baltimore Ravens em uma partida que integra a estratégia de expansão internacional da liga.

A NFL também preparou uma série de eventos e ativações pela cidade durante a semana do confronto, transformando a passagem pelo Rio em uma programação mais ampla de entretenimento. O jogo deste domingo funciona como o ponto culminante desse calendário.