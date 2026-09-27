Entrevista: zagueira Mônica Hickmann revisita mais de 20 anos no futebol

Quando Mônica Hickmann olha para o início da própria história no futebol, a lembrança não é de um centro de treinamento ou de uma categoria de base estruturada. É da rua, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde cresceu brincando e jogando no meio dos meninos. Aos 39 anos, aquela menina apaixonada pelo esporte disputa uma das principais ligas da Europa.

Mônica começou no Internacional, passou pelo interior de São Paulo, viveu uma longa experiência na Áustria quando a modalidade europeia ainda tinha características amadoras, voltou ao Brasil, jogou nos Estados Unidos, Austrália e Espanha e vestiu a camisa da Seleção Brasileira em três Copas do Mundo. Desde 2019, encontrou no Madrid CFF o lugar mais duradouro de uma carreira marcada justamente por mudanças.

Em entrevista exclusiva à VEJA, a defensora percorreu mais de duas décadas de futebol e falou também sobre o que ainda pretende construir. No presente, quer ajudar o Madrid CFF a brigar pelas primeiras posições da Liga F e sonha em levar o clube à Champions. Para o futuro, já experimentou trabalhos como treinadora, scouting e coordenação e prepara um projeto próprio ligado à modalidade. “Meu papel hoje acho que é esse, continuar desfrutando e ajudar quem ainda sonha chegar e quem ainda sonha dar o primeiro passo”, resumiu.

Da rua ao Internacional

O futebol apareceu de maneira natural na infância. Mônica conta que cresceu em uma época em que brincar na rua fazia parte da rotina e o esporte dividia espaço com diferentes atividades. A Copa do Mundo masculina de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, também ficou marcada na memória.

Continua após a publicidade

Um vizinho chamado Maurício foi uma das primeiras pessoas a ensiná-la a jogar. Vieram os passes, os primeiros fundamentos e, depois, muitas partidas no meio dos meninos. “Eu nunca tive medo, sempre quis mesmo jogar. Eu sempre queria estar junto, me divertia também. Sofria muito, claro, preconceito. ‘Ela não sabe jogar’, ou os vizinhos: ‘O que tu está fazendo aí? Vai para casa lavar uma louça, vai lavar tua roupa’. Tudo isso eu vivi dentro dessa expectativa de ser jogadora um dia”, contou.

O caminho até um clube apareceu por intermédio de Michele e Kelly, duas amigas gaúchas que já jogavam no Internacional. Mônica fez um teste e recebeu a oportunidade de começar na escolinha do clube. O problema era sustentar a rotina: eram cerca de duas horas de ônibus para ir, outras para voltar, além dos custos e da necessidade de conciliar o futebol com os estudos.

Continua após a publicidade

A mãe avisou que financeiramente seria difícil continuar. Justamente naquele período, porém, Mônica foi escolhida para subir ao Sub-17. A oportunidade mudou o rumo da história. “Minha mãe falou: ‘No próximo mês tu vai ter que dar o sangue porque não está dando mais para pagar’. E aí eu tive a sorte que nesse último mês fui escolhida para subir para o Sub-17 do Inter.”

Marília, a saída de casa e a mudança para a zaga

Entre 2004 e 2006, Mônica viveu outra etapa determinante da formação no Marília. Mais uma vez, Michele e Kelly participaram da mudança. Aos 17 anos, ela deixou o Rio Grande do Sul sem salário ou ajuda de custo. O acordo envolvia moradia e estudos. “Foi na cara e na coragem. Não tinha ajuda de custo, nada. Era uma promessa de terminar a escola e universidade.”

Continua após a publicidade

Mônica precisou aprender a morar longe da família, dividir responsabilidades e organizar uma rotina adulta ainda muito jovem. Seis meses depois, a irmã também foi para Marília, e as duas tiveram a oportunidade de jogar juntas.

Foi também nesse período que Mônica chegou à Seleção e tentou conciliar o futebol com a faculdade de enfermagem. A universidade, segundo ela, não conseguia acomodar as ausências provocadas pelas convocações. Provas e trabalhos perdidos acabaram levando-a a trancar o curso.

Continua após a publicidade

Marília também produziu uma transformação que definiria todo o restante da carreira. Mônica não era zagueira. “Eu era atacante, meio atacante, meio-campo, qualquer coisa menos zagueira. E eu metia gol, hein? Eu era goleadora nas minhas escolinhas.”

Quando o time perdeu duas defensoras durante a temporada e não havia reposição, o treinador perguntou quem poderia assumir a função. Mônica já havia atuado como fixa no futsal e se ofereceu. “Eu falei: ‘Eu jogo’. E aí foi. Não teve mais volta.”

Continua após a publicidade

Décadas depois, a mudança permanece. Ela ainda alternou funções ao longo da carreira, atuando no meio-campo, como lateral esquerda e direita, mas construiu a maior parte da trajetória como defensora. Para Mônica, duas características são fundamentais na posição: leitura e comunicação.

“A zagueira precisa se comunicar, ela precisa falar. Ela não precisa ser a voz que comanda, mas pode ser a voz que indica, que orienta. Acho que a comunicação é uma das coisas mais importantes. Leitura de jogo e comunicação.”

Áustria abriu as portas da Europa

Em 2007, veio a primeira grande mudança internacional. Mônica foi para o SV Neulengbach, na Áustria, onde encontrou Rosana e Célia, brasileiras que já estavam adaptadas ao país.

O início teve roteiro improvável: Mônica chegou durante a pré-temporada e assistia a um amistoso quando recebeu a oportunidade de entrar por alguns minutos. Na prática, transformou aquela participação em um teste. “Acho que foram os melhores 15 minutos da minha vida. Dei passe para gol, defendi bola, saí jogando. Eles se apaixonaram na hora e falaram: ‘A gente quer ela’.”

O período de inscrições, porém, já havia terminado. Ela passou cerca de seis meses treinando antes de assinar contrato em julho. Na Áustria, conquistou títulos nacionais e teve as primeiras experiências na Champions League. Enfrentou equipes como Arsenal e Lyon e chegou, com o Neulengbach, às fases mais avançadas da competição europeia.

Para ela, disputar a Champions produz uma sensação comparável à de uma Copa do Mundo. “É como se estivesse num campeonato muito exclusivo, onde realmente estão os melhores da Europa, de todos os países. É uma atmosfera diferente. Eu compararia com um Mundial como sensação.”

Apesar do sucesso, Mônica queria um ambiente mais profissional e competitivo. Havia também uma questão relacionada à Seleção. Segundo ela, naquele período ouviu de treinadores que teria dificuldades para voltar a ser convocada enquanto permanecesse na Áustria.

“Meu desejo era mais, meu desejo era crescer mais e naquela época ainda era muito amador. Não tinha aquela ideia de ‘vamos ser melhores mesmo e chegar mais além na Champions’. Eu queria mais que isso.”

Estados Unidos, Austrália e o futebol como escola de idiomas

A carreira posteriormente levou Mônica para outros contextos. Depois de passagens por clubes brasileiros como Botucatu, Foz Cataratas, Ferroviária e Flamengo, ela chegou ao Orlando Pride, nos Estados Unidos. Também defendeu o Adelaide United, na Austrália, e o Atlético de Madrid, além de uma breve passagem pelo Corinthians, em 2019.

As mudanças exigiram adaptações que iam muito além do campo. Quando chegou à Áustria, Mônica não falava alemão. Como defensora, percebeu rapidamente que precisava aprender ao menos o suficiente para organizar as companheiras.

Nos Estados Unidos, decidiu adotar estratégia diferente. Queria aprender inglês e chegou a recusar a possibilidade de ter um tradutor. “Eu falei: ‘Não, eu não quero. Eu quero aprender na raça. Se tiver algum brasileiro lá, eu peço ajuda algum dia, mas eu quero que seja difícil’.”

Mudou o idioma do celular, passou a assistir em inglês a filmes e séries que já conhecia e combinou a experiência cotidiana com um curso. Mas foi durante a passagem pela Austrália, convivendo com jogadoras americanas, que sentiu dominar definitivamente o idioma. Hoje, fala português, inglês e espanhol e mantém conhecimento de alemão, embora reconheça ter perdido fluência na língua que aprendeu primeiro fora do Brasil.

A Austrália antes do Mundial de 2023

A experiência no Adelaide United também permitiu a Mônica conhecer um futebol australiano diferente daquele que ganharia projeção mundial anos depois com a Copa do Mundo de 2023.

Naquele período, havia uma conexão forte entre as ligas dos Estados Unidos e da Austrália. Durante a pausa da competição americana, várias jogadoras migravam temporariamente para o país. “O nível da liga americana ia para o australiano, então fazia com que o nível ficasse muito alto. Todas essas que hoje você vê na seleção australiana faziam essa migração.”

Segundo Mônica, o fim desse fluxo provocou posteriormente uma perda de nível na competição local. Com o crescimento da temporada nos Estados Unidos, as atletas deixaram de migrar com a mesma frequência. Na avaliação dela, a Austrália passou a buscar uma retomada depois da Copa de 2023.

Sete temporadas e uma identificação com o Madrid CFF

Depois de uma passagem pelo Corinthians em 2019, Mônica retornou à Espanha para defender o Madrid CFF. O que inicialmente representava uma oportunidade de recuperar espaço transformou-se na relação mais longa da carreira com um clube.

Ela chegou procurando minutos e protagonismo. “Eu sabia que ia encontrar um espaço onde ia performar bem, porque naquele momento o que eu precisava era jogar, performar e me sentir importante de novo”, disse.

Encontrou, segundo ela, um clube aberto a crescer e a ouvir quem estava dentro do projeto. Com o passar dos anos, a confiança tornou-se recíproca. “Quando cheguei aqui, vi muito potencial de crescimento. Vi um clube aberto a receber toda a informação que fosse importante em termos de crescimento, de estrutura, de atletas, de possibilidades. Ano após ano fui ganhando essa confiança do clube e eles em mim.”

Há outro elemento importante na identificação. Diferentemente de boa parte dos adversários da Liga F, o Madrid CFF nasceu como um projeto exclusivamente feminino. Mônica destaca a história do clube, criado a partir do desejo de oferecer às meninas de Madri um espaço para jogar em uma época na qual essa estrutura era limitada.

É justamente nesse projeto que ela encontrou um objetivo para a reta final da carreira: ajudar o Madrid CFF a chegar pela primeira vez à Champions. “Eu quero poder dar esse prêmio para o clube, de um dia poder aparecer na Champions League e aparecer no mundo. Porque acredito que, no momento em que o Madrid pisar na Champions, o mundo vai conhecer o Madrid melhor.”

A meta para 2026/27 acompanha esse desejo. Mônica afirmou que o objetivo é colocar o time entre os quatro primeiros da Liga F e chegar ao fim da temporada disputando uma vaga europeia.

“Quero que a gente possa estar entre os quatro na tabela. Esse é o nosso objetivo. […] Poder estar disputando um espaço na Champions League ano que vem.”

Convivência com Kerolin

A longa permanência no Madrid CFF fez Mônica acompanhar também a passagem de outras brasileiras. Uma delas foi Kerolin, hoje no Barcelona. O primeiro contato, no entanto, aconteceu na Seleção. Mônica conta que percebeu muito cedo algo diferente na então jovem atacante.

“Foi uma das poucas jovens que eu vi com tanta personalidade, até de falar diretamente com a Marta: ‘Eu vou ser igual a você, eu vou ser melhor que você’. Ela tinha bastante autoridade no que queria e no que queria ser. Eu falei: ‘Essa guria vai chegar’.”

As duas voltariam a se encontrar no Madrid CFF. Kerolin precisou de um período de adaptação e, segundo Mônica, deixou o clube justamente quando começava a apresentar sua melhor versão.

Hoje adversária na Liga F, a atacante é apontada pela ex-companheira como uma jogadora com potencial para disputar os principais prêmios individuais do futebol mundial. “Com certeza pode ser um dos grandes nomes, uma das melhores do mundo no futuro. […] No momento que ela performar dessa forma no clube e na Seleção e tiver títulos, que também contam, não tenho dúvida de que vai concorrer a esses títulos de melhor do mundo.”

Débora virou uma das descobertas no Madrid

Se Kerolin já seguiu para outro destino, uma nova brasileira chamou a atenção de Mônica no Madrid CFF em 2026/27: Débora Bebê, contratada após defender o Botafogo. “Foi uma descoberta, hein? ‘Quem é essa menina?’. E a gente foi ver. Tem potencial, guria.”

Mônica destaca principalmente a relação da meio-campista com a bola e o comportamento defensivo. “Tem muito talento, muito potencial ainda para desenvolver, mas já demonstra muita autoridade com a bola no pé, muita desenvoltura defensiva muito diferente. Ela já rouba atacando.”

A brasileira teve o começo de temporada prejudicado por um problema no tornozelo, mas Mônica acredita que a adaptação pode transformá-la em um dos nomes a acompanhar na Liga F.

“É uma guria supertrabalhadora. Tenho certeza que, quando ela desencantar aqui, a gente vai escutar falar muito dela na liga.”

Mônica lamenta dificuldade para assistir à Liga F no Brasil

A experiência de quem passou por tantas ligas também leva Mônica a defender um ponto que considera fundamental para o crescimento da modalidade: facilitar o acesso do público às transmissões.

Ela lamenta a dificuldade do torcedor brasileiro para acompanhar regularmente a Liga F nesta temporada e entende que a distribuição das partidas interfere diretamente no alcance das jogadoras. “Quanto mais fácil o acesso for para o torcedor poder acompanhar, muito maior e muito mais valoroso vai ser o produto futebol feminino. Para mim é uma tristeza saber que a gente não conseguiu essa conexão ainda.”

Para Mônica, a dificuldade não é exclusiva da Liga F. Mesmo como jogadora profissional e interessada em acompanhar outras competições, ela relata enfrentar barreiras para encontrar partidas internacionais. “Eu às vezes me canso, e eu adoro assistir futebol feminino. Hoje assisto muito mais futebol feminino que masculino. Só que às vezes cansa porque a gente não encontra. Busca, busca, vai nesse portal, vai nesse. Falta para nós essa plataforma onde a gente possa encontrar ligas de todo o mundo, mesmo que tenha que pagar, mas que seja mais fácil.”

Da medalha no Sub-20 a três Copas do Mundo

Em 2006, disputou o Mundial Feminino Sub-20 na Rússia e conquistou com o Brasil o terceiro lugar. Depois, construiu uma trajetória extensa na equipe principal, passando por Copa América, Jogos Pan-Americanos, Olimpíada e pelas Copas do Mundo de 2015, 2019 e 2023.

A própria jogadora define essa relação não como uma história linear, mas como uma sucessão de momentos muito diferentes. “Vivi na Seleção em épocas totalmente diferentes. Tive o momento da descoberta de estar lá, do nervosismo de representar pela primeira vez, de perceber que fazia parte disso, de conquistar uma medalha no Sub-20 que era inesperada, de logo em seguida ir para uma principal, de viver um descarte.”

Também houve períodos longe das convocações e a necessidade de reconstruir espaço. “Vivi situações de impotência, de não poder fazer melhor, de poder voltar depois de anos, performar e conquistar títulos, crescer como atleta, conhecer lugares, compartilhar coisas com outras atletas, conhecer grandes atletas.”

Mônica cita a oportunidade de dividir o campo com nomes como Marta, Alex Morgan e Carli Lloyd e guarda também imagens que ultrapassam títulos ou estatísticas.

“É um sentimento de realização, de sonho. Daquela Mônica lá da rua, que brincava fazendo gol no meio das pedras ou no chinelo, poder ter pisado em tantos campos incríveis e importantes do mundo. Poder ter jogado num Maracanã lotado, num Mineirão brilhando com a luz dos telefones. Coisas que eu nem imaginava viver.”

Mônica não anuncia despedida da Seleção, embora reconheça que o ciclo atual aponta para uma renovação. “Eu sempre digo que, sempre que quiser, eu vou estar lá. Eu ainda estou disponível, mas entendo os tempos, entendo os momentos e sei que hoje talvez não seja mais meu momento.”

Pós-carreira no radar

Aos 39 anos, Mônica Hickmann admite que já pensa há algum tempo na transição para fora dos gramados, embora ainda não tenha definido quando vai encerrar a carreira. A defensora conta que começou a se preparar mentalmente para esse momento por volta dos 35 anos e já experimentou diferentes funções dentro do Madrid CFF. Teve contato com áreas de coordenação, contratação e scouting de jovens, além de ter trabalhado como treinadora de uma categoria de base do clube em 2022. Agora, pretende avançar também na formação profissional e tirar as licenças para trabalhar como técnica.

“Estou buscando oportunidades, falando com pessoas, conversando, aprendendo. Dentro do clube tenho uma abertura supergrande, então já pude viver mais ou menos por dentro a parte de coordenação, de contratação, de scouting”, contou. A experiência como treinadora, segundo ela, também mudou sua própria visão como jogadora ao permitir entender as decisões tomadas do outro lado do campo.

Mônica também prepara um projeto pessoal relacionado ao desenvolvimento do futebol feminino, ideia que começou a construir ainda durante a pandemia e que pretende apresentar em breve. A proposta, segundo ela, nasceu de situações observadas ao longo de treinamentos, jogos e de mais de duas décadas como atleta.

“Quero tentar mudar isso, quero que seja ainda melhor esse caminho nosso, na formação e na evolução”, explicou. A intenção, portanto, é continuar ligada à modalidade depois de parar de jogar, embora ainda não tenha escolhido uma única função para seguir.

Voltar ao Brasil antes de parar?

Apesar da identificação construída com o Madrid CFF desde 2019, Mônica não descarta que os últimos jogos da carreira sejam disputados no Brasil. A defensora prefere não estabelecer um destino para a aposentadoria e diz estar aberta às oportunidades que surgirem. “Se for no Brasil, vou ser muito feliz. Se o final da minha carreira for aqui, também acredito que vai ser muito especial”, afirmou.

Depois de anos tentando planejar os próximos passos, ela diz ter mudado a forma de encarar o futuro: “Não aprendi nesses últimos dois anos a colocar um objetivo fixo só, porque nunca acontece do jeito que a gente planeja”. Para Mônica, mais importante do que o país em que fará sua última partida será a maneira como encerrará o ciclo. “Acho que onde ele for não importa muito. Acho que importa como ele vai ser”, finaliza.