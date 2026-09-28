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Esporte

O detalhe curioso por trás do nome escolhido por Endrick para filho

Jogador é casado com a influenciadora Gabriely Miranda

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h04 | Atualizado em 28 set 2026, 14h20
Endrick e a mulher, Gabriely Miranda
Endrick e a mulher, Gabriely Miranda (Instagram/Reprodução)
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O detalhe curioso por trás do nome escolhido por Endrick para filho Priorize VEJA no Google

Prestes a se tornar pai pela primeira vez, Endrick revelou o motivo por trás da escolha do nome do filho, fruto de seu relacionamento com Gabriely Miranda. Segundo o jogador, o nome Kendrick, revelado pelo casal durante o chá de bebê realizado em julho, era inicialmente uma possibilidade para ele próprio. “Era para ser o meu nome”, explicou Endrick em uma entrevista. O jogador ainda afirmou que considera o nome forte e acredita que o filho será abençoado: “Acho que foi um nome bem forte, um nome onde Deus vai abençoar”.

A escolha, no entanto, chamou atenção nas redes sociais pela semelhança com o nome do pai e também pelas associações com o rapper americano Kendrick Lamar. O casal não confirmou que o artista tenha servido de inspiração para a decisão. Gabriely chegou a reagir, com bom humor, às críticas recebidas pela escolha. “Ah, porque eu não gostei do nome do seu filho. Mulher, ainda bem que tu falou! Quase que não dá tempo. Fala aí, então, qual é o nome que tu quer colocar no meu filho?”, disse em um vídeo.

Além do nome, Endrick também falou sobre a expectativa pela paternidade. O jogador afirmou que não pretende pressionar o filho para seguir carreira no futebol e disse que quer que Kendrick tenha liberdade para escolher seu próprio caminho. “Quero que meu filho seja ele, não esteja dentro da pressão. Eu sei o quão difícil é ser jogador, falo em questão de pressão”, declarou.

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