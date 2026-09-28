Jogos de hoje, segunda, 28 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A Super Data Fifa agita a segunda-feira, 28 de setembro, com duelos cruciais pela UEFA Nations League, incluindo Bélgica x França e Turquia x Itália. A programação do dia reserva também partidas da Concacaf Nations League, Campeonato Uruguaio e o encerramento da rodada da Série B no Brasil. Fique por dentro de todos os detalhes e onde assistir!

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A segunda-feira, 28 de setembro, segue marcada pela Super Data Fifa e reserva confrontos importantes entre seleções. Bélgica x França e Turquia x Itália aparecem entre os principais jogos da UEFA Nations League, enquanto Geórgia, Ucrânia, Suécia, Polônia e outras seleções também entram em campo. No Brasil, América-MG e Juventude encerram a rodada da Série B.

Às 13h, a UEFA Nations League abre sua programação com três partidas. Geórgia x Ucrânia, Armênia x Montenegro e Letônia x Chipre movimentam as divisões inferiores do torneio e antecedem a faixa principal da tarde.

O grande destaque acontece às 15h45, com Bélgica x França. O confronto reúne duas das seleções mais tradicionais do futebol europeu e ganha peso em um grupo que também conta com Itália e Turquia.

No mesmo horário, Turquia x Itália coloca frente a frente duas seleções que também brigam pelas primeiras posições do grupo. Romênia x Bósnia e Herzegovina, Suécia x Polônia e Irlanda do Norte x Hungria completam a programação da Nations League nesta segunda-feira.

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A Concacaf Nations League também aparece na agenda com jogos no período da tarde e da noite. Guadeloupe x Barbados abre a programação às 16h, enquanto Curaçao x Nicarágua entra em campo às 21h.

No futebol sul-americano, Montevideo Wanderers x Albion, às 20h, movimenta o Campeonato Uruguaio.

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No Brasil, a Série B tem apenas um jogo. América-MG x Juventude, às 19h30, fecha a rodada e completa a programação nacional desta segunda-feira.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

13h00 – Geórgia x Ucrânia – Sportv 2

13h00 – Armênia x Montenegro – ESPN 4 e Disney+

13h00 – Letônia x Chipre – Disney+

15h45 – Bélgica x França – ESPN e Disney+

15h45 – Turquia x Itália – Sportv

15h45 – Romênia x Bósnia e Herzegovina – Disney+

15h45 – Suécia x Polônia – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Irlanda do Norte x Hungria – Sportv 2

Concacaf Nations League

16h00 – Guadeloupe x Barbados – Concacaf (YouTube)

21h00 – Curaçao x Nicarágua – Canal GOAT

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Campeonato Uruguaio

20h00 – Montevideo Wanderers x Albion – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – América-MG x Juventude – Disney+