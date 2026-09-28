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Esporte

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Seleções voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 29, quatro dias depois do empate por 1 a 1

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 19h00
Dez jogadores de futebol brasileiros, com uniformes amarelos e azuis, posam sorrindo em campo gramado, com arquibancada lotada ao fundo
Seleção Brasileira que começou o primeiro amistoso contra a Austrália (Ayush Kumar/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Austrália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções nesta Data Fifa

O reencontro acontece apenas quatro dias depois do empate por 1 a 1 em Townsville. Nestory Irankunda abriu o placar para os australianos no segundo tempo, em cobrança de falta, e Rayan marcou de cabeça nos acréscimos para evitar a derrota brasileira. 

O resultado aumentou a importância do segundo teste de Carlo Ancelotti neste início de ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Para o duelo em Brisbane, o treinador prepara uma equipe bastante diferente. No último treinamento, o Brasil foi montado no 4-3-3, com sete mudanças em relação ao time que começou o primeiro amistoso. Raphinha foi deslocado para o centro do ataque, enquanto Rayan e Vinicius Junior apareceram pelos lados.

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A formação também abre espaço para alguns dos jovens observados pela comissão técnica nesta Data Fifa. Gabriel Bontempo aparece no meio ao lado de Danilo e Bruno Guimarães, enquanto Jair forma a dupla de zaga com Gabriel Magalhães. Otávio foi utilizado no gol no treinamento que encaminhou a equipe. Ancelotti afirmou que a prioridade neste momento é ampliar a nova geração de jogadores que poderá acompanhar a Seleção ao longo do próximo ciclo.

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Do outro lado, a Austrália tenta repetir a boa atuação que teve em Townsville. A seleção comandada por Tony Popovic conseguiu limitar o ataque brasileiro durante boa parte do primeiro amistoso e voltou a mostrar força nas transições e nas bolas paradas. Irankunda, autor do gol australiano na sexta-feira, permanece como uma das principais armas ofensivas dos Socceroos.

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Onde assistir à partida entre Austrália e Brasil?

Austrália e Brasil se enfrentam em amistoso internacional nesta terça-feira, 29, às 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV, do Globoplay e da ge tv, no YouTube. 

Prováveis escalações:

Austrália: Patrick Beach; Milos Degenek, Harry Souttar e Lucas Herrington; Kasey Bos, Jackson Irvine, Patrick Yazbek e Aziz Behich; Riley McGree e Nestory Irankunda; Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.

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Brasil: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
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