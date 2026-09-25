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Esporte

Rayan marca no final e evita vexame do Brasil em amistoso contra a Austrália

Equipe de Carlo Ancelotti joga mal na casa dos adversários; Irankunda abre o placar com gol de falta para donos da casa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h15 | Atualizado em 25 set 2026, 09h28
Goleiro de camisa preta e branca com o número 1 cumprimenta jogador de camisa amarela e shorts azuis com o número 26 em campo de futebol, com torcida ao fundo
Rayan marcou no último lance do jogo em empate em 1 a 1 com Austrália (Albert Perez/Getty Images)
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Rayan marca no final e evita vexame do Brasil em amistoso contra a Austrália Priorizar nos meus resultados Google

A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com a Austrália no primeiro jogo do novo ciclo de Copa do Mundo nesta sexta, 25. A equipe de Carlo Ancelotti teve muita dificuldade no primeiro amistoso depois da eliminação no Mundial para a Noruega e saiu atrás no placar. Irankunda marcou o gol dos donos da casa, no jogo realizado em Townsville, e Rayan marcou de cabeça no último minuto para evitar a segunda derrota do Brasil para os australianos. 

O primeiro tempo terminou sem gols. A seleção brasileira escancarou uma dificuldade grande na criação de jogadas sem um meio de campo criativo, e os volantes Bruno Guimarães e Danilo presos na marcação ou sem opção de passe. O atacante australiano Irankunda forçou uma defesa do goleiro Hugo Souza. Do lado brasileiro, Estêvão teve as melhores iniciativas, chegou a abrir o placar, mas teve o gol anulado.

A seleção brasileira reagiu na segunda etapa, pressionando mais, porém, levou um gol de falta de Irankunda. Ancelotti fez substituições respectivas mantendo o esquema de 4-2-4, sem surtir efeito com bola rolando. Em uma cobrança de escanteio de Raphinha, Rayan garantiu um empate, sem amenizar o sensação de derrota da partida.

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Como foi o jogo?

1º tempo

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Os donos da casa começaram pressionando a saída de bola brasileira. A primeira chance clara do jogo veio dos pés de Irakunda com um chute de fora da área que forçou uma defesa de Hugo Souza aos 6 minutos. Um choque de cabeça entre os laterais Douglas Santos e Jacob Italiano paralisou a partida por cerca de quatro minutos, e o australiano levou a pior com um sangramento na cabeça, mas retornou a partida na sequência.

O Brasil de Carlo Ancelotti teve muita dificuldade na saída de bola, diante de uma Austrália que saía tocando com tranquilidade. Estêvão tentou jogadas individuais pela direita sem perigo para o goleiro adversário, enquanto Irakunda seguiu dando trabalho para a defesa brasileira, driblando e chegando pelo lado esquerdo do ataque, porém, sem nova chance clara.

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Aos 34 minutos, Hugo Souza fez um bom lançamento direto para Estêvão no ataque. O jogador do Chelsea achou Vini Jr. que tomou a decisão errada e desperdiçou a jogada. Minutos depois, o camisa 7 da seleção e do Real Madrid voltou para buscar a bola no meio campo, deu uma arrancada e passou para Raphinha que finalizou para fora com desvio. Na sequência, o Brasil fez uma primeira troca de passes dentro da área com Estêvão, Endrick e Bruno Guimarães pelo lado direito que terminou com uma finalização para fora do volante do Arsenal.

Apesar do melhor momento da seleção pentacampeã nesta reta final, a Austrália assustou em dois escanteios com saídas erradas de Hugo Souza. Por pouco, Circati não alcançou o cruzamento e abriu o placar para os donos da casa.

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Estêvão chegou a converter em gol suas investidas aos 45 minutos. Em uma tabela meio sem querer com Endrick, o atacante do Chelsea chutou de direita para o fundo da rede. No entanto, o gol foi anulado por falta de Guimarães em Souttar no início da tabela. 

2º tempo

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O Brasil voltou com a mesma escalação, mas pressionando mais, com Danilo avançando para ajudar nessa função. Pela esquerda, Endrick e Vinícius Jr. tiveram oportunidades que pararam na defesa australiana. 

Aos 17 minutos, Raphinha recebeu sozinho em um contra-ataque e optou pela finalização de longe, apesar de Endrick e Estêvão abertos. O artilheiro da La Liga chutou para fora. No minuto seguinte, Vini Jr. foi travado em um chute e no rebote Estêvão apareceu livre na área, mas furou o rebote. 

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Ancelotti fez trocas no ataque, colocando os Rubro-negros Pedro e Samuel Lino, no lugar de Endrick e Vini Jr.. Voltando de lesão, Bruno Guimarães também deu lugar a Douglas Luiz.

E jogando nos contra-ataques, a Austrália foi parada com falta de Douglas Luiz em Okon-Engstler pela esquerda na área. Na cobrança, Irankunda fez valer o destaque no primeiro tempo. Aos 23 minutos, o jogador chutou por cima da barreira no lado contrário do Hugo Souza que nem se mexeu e viu a bola morrer no fundo da rede, para abrir 1 a 0 para os donos da casa. O atacante australiano foi substituído na sequência e merecidamente aplaudido pela plateia em Townsville.

Na desvantagem, o técnico Ancelotti fez novas substituições: Vitor Reis, Douglas Santos e Estêvão saíram para a entrada de Jair, Mauro Júnior e Rayan. O Brasil manteve a formação, mas também a apatia e falta de criatividade para buscar um empate com bola rolando. Rayan aproveitou um escanteio para empatar o jogo e evitar a segunda derrota brasileira para os adversários. 

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