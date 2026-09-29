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Esporte

Jogos de hoje, terça, 29 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Amistoso da Seleção Brasileira é o destaque da manhã; UEFA Nations League agita a tarde

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 06h00
Bandeirinha de escanteio vermelha e amarela em campo de futebol gramado, com arquibancadas vazias em tons de vermelho e amarelo, iluminadas por holofotes sob céu noturno
Suncorp Stadium, em Brisbane, vai ser o palco da partida entre Austrália e Brasil (Chris Hyde/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça, 29 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 29 de setembro, é novamente dominada pelo futebol de seleções. Austrália x Brasil abre a programação logo pela manhã, no segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa. Na Europa, a UEFA Nations League tem rodada cheia, com Espanha x Croácia e República Tcheca x Inglaterra entre os principais confrontos. À noite, Botafogo-SP x Ponte Preta encerra a 30ª rodada da Série B, enquanto Estados Unidos e Peru se enfrentam em amistoso internacional.

A principal atração brasileira acontece cedo. Austrália e Brasil se enfrentam às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo dos dois amistosos entre as seleções nesta janela internacional. A equipe comandada por Carlo Ancelotti dá sequência ao primeiro período de preparação depois da Copa do Mundo de 2026 antes de viajar à Índia para o terceiro compromisso desta Data Fifa.

Às 13h, a UEFA Nations League abre os jogos europeus com Finlândia x Belarus e Moldávia x Ilhas Faroé. A rodada corresponde à segunda jornada da competição, que concentra quatro datas neste período ampliado de seleções.

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A faixa das 15h45 reserva os confrontos de maior peso. Espanha x Croácia coloca frente a frente duas seleções acostumadas às fases decisivas dos grandes torneios internacionais, enquanto República Tcheca x Inglaterra reúne as duas equipes do Grupo A3.

Também às 15h45, Escócia x Suíça movimenta a Liga B. Pela Liga C, San Marino enfrenta a Albânia, Eslováquia recebe o Cazaquistão, Bulgária joga contra a Estônia, Eslovênia enfrenta a Macedônia do Norte e Luxemburgo recebe a Islândia, completando a rodada europeia.

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No Brasil, a Série B tem seu último confronto da 30ª rodada. Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, fechando uma rodada iniciada na semana anterior. A CBF confirma oficialmente data e horário da partida.

A noite termina com mais um amistoso internacional. Estados Unidos x Peru, às 21h, completa a programação desta terça-feira, em mais um compromisso de preparação das seleções após a Copa do Mundo.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 29 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistoso Internacional

  • 07h00 – Austrália x Brasil – TV Globo, ge tv e SporTV
  • 21h00 – Estados Unidos x Chile – ESPN e Disney+
  • 22h00 – México x Peru – SporTV
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UEFA Nations League

  • 13h00 – Finlândia x Belarus – ESPN 4 e Disney+
  • 13h00 – Moldávia x Ilhas Faroé – Disney+
  • 15h45 – Espanha x Croácia – SporTV
  • 15h45 – República Tcheca x Inglaterra – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Escócia x Suíça – Disney+
  • 15h45 – San Marino x Albânia – Disney+
  • 15h45 – Eslováquia x Cazaquistão – Disney+
  • 15h45 – Bulgária x Estônia – Disney+
  • 15h45 – Eslovênia x Macedônia do Norte – SporTV 2
  • 15h45 – Luxemburgo x Islândia – SporTV 3

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Botafogo-SP x Ponte Preta – Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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