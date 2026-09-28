NFL no Brasil: o que Ravens e Cowboys disseram sobre o gramado do Maracanã

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O gramado do Maracanã escapou das críticas e recebeu elogios de jogadores e técnicos da NFL após sediar seu primeiro jogo de futebol americano. Apesar de chuvas e preocupações iniciais, o campo foi considerado adequado pelos times Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, que focaram no jogo. O gramado recebeu reforço e será trocado.

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O gramado do Maracanã escapou das críticas depois de sediar seu primeiro jogo da NFL. O Baltimore Ravens venceu por 34 a 31 o Dallas Cowboys neste domingo, 27, em uma partida de futebol americano, no palco tradicionalmente do futebol da bola redonda.

Em entrevista pós-jogo, o técnico do Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer avaliou o gramado do Maracanã: “Achei que o campo aguentou bem. Eu lembro que o Turp (o wide receiver KaVontae Turpin) sofreu uma pequena queda em uma terceira descida. Ontem (sábado), já tínhamos vindo aqui e vimos que a superfície era um pouco mais lisa. O futebol americano é jogado em um campo diferente do futebol. Acho que a liga fez um bom trabalho. O gramado não teve ligação com o resultado do jogo. Eram só duas boas equipes de futebol lutando.”

O quarterback da equipe do Texas, Dak Prescott concordou com o técnico: “Quanto ao campo, estava tudo certo. Talvez não atenda aos padrões de algumas pessoas, mas todos nós estamos acostumados com isso. Sei que, se voltarmos — ou quem quer que venha na próxima vez —, será ainda melhor. Estou muito animado com o fato de a liga continuar crescendo internacionalmente. Acho que nós também vamos ficar bem.”

Do lado dos Ravens, Jesse Minter seguiu o tom: “De maneira geral, acho que o gramado se manteve bem. Não vi muitos jogadores caindo ou algo assim. Nossos atletas estavam com a mentalidade: ‘vamos jogar a partida. Não importa se é em um estacionamento ou em um campo, vamos jogar 60 minutos e ver o que acontece’. Créditos para os rapazes, que deram tudo de si para entregar o melhor.”

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Seu quarterback, Lamar Jackson confirmou a mentalidade creditada pelo treinador: “O campo vai ser o campo. Nós não nos importamos com ele. Só sabemos que, quando a hora chegar, vamos jogar futebol. É tudo o que podemos fazer. E essa viagem para o Brasil foi maravilhosa. Os fãs, os cidadãos do Brasil foram fantásticos.”

Herói do jogo com um field goal no último segundo da partida, o kicker Tyler Loop dos reforçou a preparação dos Ravens: “Tentamos não prestar muita atenção nisso, porque, ao fim do dia, é algo que você não pode controlar. Falamos na reunião que o campo não liga para quem ganha. Como time, temos que ir lá e ser o melhor. Às vezes, é achar um jeito de ser o melhor que você puder. Fizemos isso quando mais importou.”

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Antes do jogo, o gramado recebeu um reforço de fibra sintética com uma sobrecostura sobre a estrutura para aumentar a resistência e segurança do campo. A NFL monitorou as condições do gramado e do grande volume de chuvas que atingiu o Rio de Janeiro nas últimas semanas. Mesmo assim, Nick Pappas, diretor de gramados da NFL, afirmou à ESPN, que o fator chuva “traz desafios do ponto de vista da manutenção, mas nada que não sejamos capazes de administrar ou para o qual não estejamos preparados”.

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Na manhã desta segunda, 28, o processo de troca do gramado foi iniciado no Maracanã. A gestão do local afirma que estará apto para receber as próximas partidas da temporada. O primeiro jogo programado no estádio é Fluminense x Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 8 de outubro.

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