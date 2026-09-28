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Esporte

NFL no Brasil: o que Ravens e Cowboys disseram sobre o gramado do Maracanã

Jogadores e comissões técnicas não apontaram problemas na condições da grama do estádio

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h57
Vista aérea do campo de futebol americano no Maracanã, com as endzones pintadas de azul escuro com RAVEN e COWBOYS em branco. As arquibancadas circulares, com assentos amarelos e azuis, estão vazias sob a luz do sol
Gramado do estádio do Maracanã recebeu pintura tradicional de times da NFL para jogo entre Ravens e Cowboys (Buda Mendes/Getty Images)
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NFL no Brasil: o que Ravens e Cowboys disseram sobre o gramado do Maracanã Priorize VEJA no Google

O gramado do Maracanã escapou das críticas depois de sediar seu primeiro jogo da NFL. O Baltimore Ravens venceu por 34 a 31 o Dallas Cowboys neste domingo, 27, em uma partida de futebol americano, no palco tradicionalmente do futebol da bola redonda. 

Em entrevista pós-jogo, o técnico do Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer avaliou o gramado do Maracanã: “Achei que o campo aguentou bem. Eu lembro que o Turp (o wide receiver KaVontae Turpin) sofreu uma pequena queda em uma terceira descida. Ontem (sábado), já tínhamos vindo aqui e vimos que a superfície era um pouco mais lisa. O futebol americano é jogado em um campo diferente do futebol. Acho que a liga fez um bom trabalho. O gramado não teve ligação com o resultado do jogo. Eram só duas boas equipes de futebol lutando.”

O quarterback da equipe do Texas, Dak Prescott concordou com o técnico: “Quanto ao campo, estava tudo certo. Talvez não atenda aos padrões de algumas pessoas, mas todos nós estamos acostumados com isso. Sei que, se voltarmos — ou quem quer que venha na próxima vez —, será ainda melhor. Estou muito animado com o fato de a liga continuar crescendo internacionalmente. Acho que nós também vamos ficar bem.”

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Do lado dos Ravens, Jesse Minter seguiu o tom: “De maneira geral, acho que o gramado se manteve bem. Não vi muitos jogadores caindo ou algo assim. Nossos atletas estavam com a mentalidade: ‘vamos jogar a partida. Não importa se é em um estacionamento ou em um campo, vamos jogar 60 minutos e ver o que acontece’. Créditos para os rapazes, que deram tudo de si para entregar o melhor.”

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Seu quarterback, Lamar Jackson confirmou a mentalidade creditada pelo treinador: “O campo vai ser o campo. Nós não nos importamos com ele. Só sabemos que, quando a hora chegar, vamos jogar futebol. É tudo o que podemos fazer. E essa viagem para o Brasil foi maravilhosa. Os fãs, os cidadãos do Brasil foram fantásticos.”

Herói do jogo com um field goal no último segundo da partida, o kicker Tyler Loop dos reforçou a preparação dos Ravens: “Tentamos não prestar muita atenção nisso, porque, ao fim do dia, é algo que você não pode controlar. Falamos na reunião que o campo não liga para quem ganha. Como time, temos que ir lá e ser o melhor. Às vezes, é achar um jeito de ser o melhor que você puder. Fizemos isso quando mais importou.”

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Antes do jogo, o gramado recebeu um reforço de fibra sintética com uma sobrecostura sobre a estrutura para aumentar a resistência e segurança do campo. A NFL monitorou as condições do gramado e do grande volume de chuvas que atingiu o Rio de Janeiro nas últimas semanas. Mesmo assim, Nick Pappas, diretor de gramados da NFL, afirmou à ESPN, que o fator chuva “traz desafios do ponto de vista da manutenção, mas nada que não sejamos capazes de administrar ou para o qual não estejamos preparados”.

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Na manhã desta segunda, 28, o processo de troca do gramado foi iniciado no Maracanã. A gestão do local afirma que estará apto para receber as próximas partidas da temporada. O primeiro jogo programado no estádio é Fluminense x Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 8 de outubro.

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