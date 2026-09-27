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Esporte

Como a NFL transformou estreia no Rio em evento de celebridades

Jogo conta com apresentações de Péricles, Ricky Martin e Pedro Sampaio

Por Giovanna Fraguito 27 set 2026, 12h00
Péricles, Ricky Martin e Pedro Sampaio
Péricles, Ricky Martin e Pedro Sampaio serão atrações do NFL Rio Game 2026 (Reprodução/Instagram)
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A NFL (National Football League, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos) fará sua estreia no Rio de Janeiro neste domingo, 27, transformando o Maracanã não apenas em palco do duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, mas também em uma vitrine para estrelas da música. Antes de a bola oval entrar em campo, Péricles será responsável pelo Hino Nacional brasileiro, enquanto a cantora americana Kandace Lindsey interpretará o dos Estados Unidos.

No intervalo, Ricky Martin e Pedro Sampaio comandarão juntos o show, levando ao estádio uma das principais marcas dos grandes eventos da liga americana: a mistura entre esporte e entretenimento. A apresentação ganhará transmissão na TV Globo, enquanto a partida completa será exibida pelo sportv, ge tv e ge.globo.

A escolha faz parte de uma estratégia maior da NFL para ampliar sua presença fora dos Estados Unidos. Em 2026, a organização programou um recorde de sete shows de intervalo em seus jogos internacionais, espalhados por quatro continentes, com artistas como Jonas Brothers, Burna Boy e Cage The Elephant. No Rio, a combinação de um astro latino com um dos nomes mais populares da música brasileira ajuda a dar ao primeiro jogo da liga na cidade uma dimensão que vai além do campo. O confronto, marcado para as 17h25.

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