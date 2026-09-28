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Esporte

Vozinha desabafa sobre mudança de vida após fama na Copa do Mundo

Jogador se tornou um dos personagens mais populares do último Mundial

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h27 | Atualizado em 28 set 2026, 14h21
Goleiro de pele escura, barba e cabelo crespo, vestindo camisa amarela e luvas brancas, acena com a mão direita para a torcida em um estádio de futebol lotado
Vozinha: explosão de seguidores no Instagram, em fenômeno internacional (Patrick Smith - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Vozinha desabafa sobre mudança de vida após fama na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A fama conquistada durante a Copa do Mundo de 2026 mudou completamente a rotina de Vozinha, goleiro de Cabo Verde. Aos 40 anos, o jogador se tornou um dos personagens mais populares do Mundial após a atuação de destaque no empate em 0 a 0 contra a Espanha. Meses depois, no entanto, ele admite que sente falta da vida discreta que levava antes da competição.

“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida, e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito”, afirmou o goleiro em entrevista ao jornal britânico The Observer.

A transformação também foi sentida nas redes sociais. Antes da Copa do Mundo, Vozinha tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão de sua atuação, o número disparou para cerca de 28 milhões. Assustado com a velocidade do crescimento, ele chegou a desativar as notificações da plataforma para não ficar acompanhando a quantidade de novos seguidores.

O sucesso ainda rendeu ao cabo-verdiano uma indicação ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro. Atualmente, Vozinha defende o Colo-Colo, do Chile, e passou a conciliar a carreira no futebol com uma exposição internacional que, segundo ele próprio, não estava acostumado a enfrentar. “Muita gente quer ser famosa, mas só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes”, admitiu.

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