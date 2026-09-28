Vozinha desabafa sobre mudança de vida após fama na Copa do Mundo

A fama conquistada durante a Copa do Mundo de 2026 mudou completamente a rotina de Vozinha, goleiro de Cabo Verde. Aos 40 anos, o jogador se tornou um dos personagens mais populares do Mundial após a atuação de destaque no empate em 0 a 0 contra a Espanha. Meses depois, no entanto, ele admite que sente falta da vida discreta que levava antes da competição.

“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida, e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito”, afirmou o goleiro em entrevista ao jornal britânico The Observer.

A transformação também foi sentida nas redes sociais. Antes da Copa do Mundo, Vozinha tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão de sua atuação, o número disparou para cerca de 28 milhões. Assustado com a velocidade do crescimento, ele chegou a desativar as notificações da plataforma para não ficar acompanhando a quantidade de novos seguidores.

O sucesso ainda rendeu ao cabo-verdiano uma indicação ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro. Atualmente, Vozinha defende o Colo-Colo, do Chile, e passou a conciliar a carreira no futebol com uma exposição internacional que, segundo ele próprio, não estava acostumado a enfrentar. “Muita gente quer ser famosa, mas só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes”, admitiu.

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