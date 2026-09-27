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Esporte

NFL no Rio: onde assistir e horário de Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

Franquias se enfrentam neste domingo, 27, no primeiro jogo da NFL no Maracanã

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 10h45
O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro: dupla de times cariocas à frente de sua administração
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida da NFL no Rio (Estádio do Maracanã/Divulgação)
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A NFL desembarca pela primeira vez no Rio de Janeiro neste domingo, 27, para um encontro de peso. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens entram em campo às 17h25 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela Semana 3 da temporada regular de 2026. Os portões do Maracanã serão abertos às 13h25, quatro horas antes do início do jogo. Será o primeiro jogo oficial da liga realizado em solo carioca e o terceiro disputado no Brasil.

O confronto reúne duas franquias tradicionais e coloca frente a frente os quarterbacks Dak Prescott, de Dallas, e Lamar Jackson, de Baltimore. Mais do que uma atração internacional no calendário da liga, a partida chega em um momento importante para as duas equipes: Cowboys e Ravens entram no fim de semana com campanhas de uma vitória e uma derrota.

Dallas desembarca no Rio embalado pela reação conseguida na rodada anterior. Depois de perder para o New York Giants por 28 a 20 na estreia, os Cowboys venceram o Washington Commanders por 37 a 20 e chegaram à Semana 3 com retrospecto de 1-1.

Baltimore vive situação semelhante. Os Ravens começaram a temporada derrotando o Indianapolis Colts, mas foram superados pelo New Orleans Saints por 24 a 17 na segunda rodada. Assim, o jogo no Maracanã também representa para a equipe a oportunidade de voltar ao caminho das vitórias.

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Ricky Martin e Pedro Sampaio serão responsáveis pelo show do intervalo. Antes do kickoff, Péricles cantará o Hino Nacional Brasileiro, enquanto Kandace Lindsey interpretará o hino dos Estados Unidos.

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Primeiro jogo da NFL no Maracanã

Depois de realizar partidas de temporada regular no Brasil em 2024 e 2025, ambas em São Paulo, a NFL leva pela primeira vez sua temporada regular ao Rio de Janeiro. A partida entre Ravens e Cowboys é uma das nove disputadas fora dos Estados Unidos no calendário internacional de 2026.

O estádio precisou passar por adaptações para receber uma modalidade com exigências bastante diferentes das do futebol. As mudanças envolveram desde o campo até estruturas internas e vestiários, preparando um dos palcos mais conhecidos do esporte brasileiro para sua estreia oficial no futebol americano.

A movimentação da liga na cidade também começou antes do domingo. A NFL programou uma semana de eventos e ativações entre 20 e 27 de setembro, com experiências para torcedores, lojas oficiais e ações espalhadas pelo Rio. 

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Cowboys e Ravens têm histórico favorável a Baltimore

Embora Dallas esteja entre as franquias mais populares da NFL, o retrospecto contra Baltimore é amplamente favorável aos Ravens. As equipes haviam se enfrentado sete vezes antes do duelo no Rio, com seis vitórias de Baltimore e apenas uma de Dallas.

O encontro mais recente ocorreu em 2024. Na ocasião, os Ravens venceram por 28 a 25, apesar de uma reação dos Cowboys no último quarto. A partida também marcou o único duelo anterior entre Lamar Jackson e Dak Prescott como quarterbacks titulares das duas equipes.

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Onde assistir Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

No Brasil, Dallas Cowboys x Baltimore Ravens terá transmissão ao vivo do sportv e da ge tv. A partida também poderá ser acompanhada pelo NFL Game Pass no DAZN, serviço oficial de streaming da liga. O início está marcado para 17h25, pelo horário de Brasília.

A TV Globo exibirá o show do intervalo e, depois do Fantástico, apresentará um compacto com os principais momentos da partida.

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