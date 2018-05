Grupo E: os convocados do Brasil para a Copa

O técnico Tite anunciou na tarde desta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, a lista de 23 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. As principais dúvidas estavam nas posições de terceiro goleiro, laterais e meio-campistas reservas. Tite optou por Cássio, Danilo, Filipe Luís e Fred. Ele escolheu convocar um meio-campista a menos e preencher duas vagas no ataque com Douglas Costa e Taison. Tinham esperança e ficaram de fora atletas como Rafinha, Rodriguinho e Giuliano.

Ao contrário de outras seleções, o Brasil revelou apenas os 23 escolhidos, e não uma pré-lista de 30 a 35 nomes, que deve ser enviada à Fifa nesta segunda-feira. Caso Tite queira trocar algum jogador antes da Copa (por escolha técnica ou indisciplina, por exemplo), ele terá de escolher alguém da lista de “suplentes” (à qual apenas a Fifa terá acesso). Caso algum jogador se lesione, o treinador poderá chamar qualquer atleta.

Os convocados do Brasil:

Goleiros

Alisson (Roma, Itália)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City, Inglaterra)

Defensores

Danilo (Manchester City, Ingaterra)

Filipe Luís (Atlético de Madrid, Espanha)

Marcelo (Real Madrid, Espanha)

Fagner (Corinthians)

Marquinhos (PSG, França)

Miranda (Inter de Milão, Itália)

Thiago Silva (PSG, França)

Geromel (Grêmio)

Meias

Casemiro (Real Madrid, Espanha)

Renato Augusto (Beijing Guoan, China)

Fernandinho (Manchester City, Ingaterra)

Paulinho (Barcelona, Espanha)

Philippe Coutinho (Barcelona, Espanha)

Willian (Chelsea, Inglaterra)

Fred (Shakhtar, Ucrânia)

Atacantes

Neymar (PSG, França)

Gabriel Jesus (Manchester City, Inglaterra)

Roberto Firmino (Liverpool, Inglaterra)

Douglas Costa (Juventus, Itália)

Taison (Shakhtar, Ucrânia)