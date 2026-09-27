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Esporte

Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalações

Embaladas por vitórias na estreia, seleções se enfrentam neste domingo, 27, pela 2ª rodada da Nations League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 09h00
OSLO, NORWAY - NOVEMBER 12: A general view of Ullevaal Stadion prior to kickoff during the UEFA EURO 2016 qualifier between Norway and Hungary on November 12, 2015 in Oslo, Norway. (Photo by Ragnar Singsaas/Getty Images)
Ullevaal Stadion, em Oslo (Ragnar Singsaas/Getty Images)
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Noruega e Portugal se enfrentam neste domingo, 27, às 15h45 (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela segunda rodada do Grupo A4 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções chegam ao confronto com três pontos depois de vencerem na estreia.

A Noruega abriu sua campanha com uma vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, também em Oslo. Erling Haaland marcou duas vezes e voltou a ser decisivo para uma seleção que atravessa um dos melhores momentos de sua história recente. O resultado colocou os noruegueses na liderança inicial da chave.

O bom momento vem na sequência da campanha histórica na Copa do Mundo de 2026. A Noruega chegou às quartas de final depois de eliminar Costa do Marfim e Brasil no mata-mata. Contra a Seleção Brasileira, venceu por 2 a 1, com dois gols de Haaland, antes de ser eliminada pela Inglaterra, também por 2 a 1.

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Portugal também começou a Nations League vencendo. Na estreia de Jorge Jesus no comando da seleção, os portugueses bateram o País de Gales por 1 a 0, com João Félix marcando o gol da vitória. Atual campeão do torneio, Portugal tenta agora somar pontos fora de casa para ganhar vantagem em um grupo que ainda conta com Dinamarca e País de Gales.

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A equipe portuguesa tenta deixar para trás a campanha abaixo das expectativas na Copa do Mundo. Portugal passou pela Croácia na primeira fase eliminatória, mas parou nas oitavas de final ao perder por 1 a 0 para a Espanha. Mesmo aos 41 anos, Cristiano Ronaldo permanece no elenco e integra a primeira convocação de Jorge Jesus, ao lado de nomes como Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Nuno Mendes.

Do lado norueguês, Ståle Solbakken preserva a base que levou o país às quartas de final do Mundial. Martin Ødegaard segue como principal articulador, enquanto Haaland, que marcou sete gols na Copa, continua sendo a grande referência ofensiva. Antonio Nusa, Oscar Bobb e Andreas Schjelderup estão entre as alternativas para completar o ataque.

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Onde assistir à partida entre Noruega e Portugal neste domingo?

A partida entre Noruega e Portugal neste domingo, 27, pela segunda rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Ullevaal Stadion, em Oslo, terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Ødegaard, Patrick Berg e Sander Berge; Sørloth, Haaland e Schjelderup. Técnico: Ståle Solbakken.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha e João Neves; Bruno Fernandes, Pedro Neto e João Félix; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Arbitragem

  • Árbitro: François Letexier (França);
  • Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (ambos da França);
  • Quarto árbitro: Jérémie Pignard (França);
  • VAR: Bram Van Driessche (Bélgica);
  • Assistente de VAR: Nicolas Rainville (França).
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