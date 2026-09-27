Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalações

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Noruega e Portugal se enfrentam pela segunda rodada da Nations League, com ambas as seleções vindo de vitórias. A Noruega de Haaland busca manter o embalo da campanha histórica na Copa do Mundo, enquanto Portugal, sob o comando de Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo, tenta defender o título. Saiba onde assistir!

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Noruega e Portugal se enfrentam neste domingo, 27, às 15h45 (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela segunda rodada do Grupo A4 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções chegam ao confronto com três pontos depois de vencerem na estreia.

A Noruega abriu sua campanha com uma vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, também em Oslo. Erling Haaland marcou duas vezes e voltou a ser decisivo para uma seleção que atravessa um dos melhores momentos de sua história recente. O resultado colocou os noruegueses na liderança inicial da chave.

O bom momento vem na sequência da campanha histórica na Copa do Mundo de 2026. A Noruega chegou às quartas de final depois de eliminar Costa do Marfim e Brasil no mata-mata. Contra a Seleção Brasileira, venceu por 2 a 1, com dois gols de Haaland, antes de ser eliminada pela Inglaterra, também por 2 a 1.

Portugal também começou a Nations League vencendo. Na estreia de Jorge Jesus no comando da seleção, os portugueses bateram o País de Gales por 1 a 0, com João Félix marcando o gol da vitória. Atual campeão do torneio, Portugal tenta agora somar pontos fora de casa para ganhar vantagem em um grupo que ainda conta com Dinamarca e País de Gales.

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A equipe portuguesa tenta deixar para trás a campanha abaixo das expectativas na Copa do Mundo. Portugal passou pela Croácia na primeira fase eliminatória, mas parou nas oitavas de final ao perder por 1 a 0 para a Espanha. Mesmo aos 41 anos, Cristiano Ronaldo permanece no elenco e integra a primeira convocação de Jorge Jesus, ao lado de nomes como Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Nuno Mendes.

Do lado norueguês, Ståle Solbakken preserva a base que levou o país às quartas de final do Mundial. Martin Ødegaard segue como principal articulador, enquanto Haaland, que marcou sete gols na Copa, continua sendo a grande referência ofensiva. Antonio Nusa, Oscar Bobb e Andreas Schjelderup estão entre as alternativas para completar o ataque.

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Onde assistir à partida entre Noruega e Portugal neste domingo?

A partida entre Noruega e Portugal neste domingo, 27, pela segunda rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Ullevaal Stadion, em Oslo, terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Ødegaard, Patrick Berg e Sander Berge; Sørloth, Haaland e Schjelderup. Técnico: Ståle Solbakken.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha e João Neves; Bruno Fernandes, Pedro Neto e João Félix; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Arbitragem

Árbitro: François Letexier ( França );

França Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni ( ambos da França );

ambos da França Quarto árbitro: Jérémie Pignard ( França );

França VAR: Bram Van Driessche ( Bélgica );

Bélgica Assistente de VAR: Nicolas Rainville ( França ).