Gol no clássico faz Vinicius Júnior superar marca de Messi

Vinicius Júnior foi o grande personagem do maior clássico do futebol espanhol neste domingo, 1º de março. O gol do brasileiro abriu o caminho para a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Além de valer a liderança do Campeonato Espanhol para os merengues, o tento representou um recorde para o atacante, superando o rival Lionel Messi.

Com apenas 19 anos e 233 dias de idade, Vinícius Junior se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol no clássico neste século. Em 2007, Messi havia feito seu primeiro gol no confronto quando tinha 19 anos e 259 dias. É o mais precoce a fazer um gol desde do ídolo do Real Madrid Raúl, que deixou sua marca no duelo em 1996 com 18 anos.

A vitória por 2 a 0 também fez o Real Madrid quebrar alguns recordes no confronto. A equipe superou o Barcelona em número de vitórias no Campeonato Espanhol (73 a 72) e igualou o rival em número de gols (288 para cada). No levantamento histórico da competição nacional, o time chegou a 6.152 bolas nas redes, uma a mais do que o Barça. De quebra, igualou o adversário em vitórias no clássico (96 para cada).

O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. O time dirigido pelo técnico Zinedine Zidane chegou a 56 pontos e ultrapassou o Barcelona na tabela. A equipe de Messi e companhia estacionou nos 55 pontos e caiu para a segunda colocação. Sevilla (46 pontos) e Getafe (45 pontos) completam o G4. O Atlético de Madri de Diego Simeone é o quinto com 44 pontos conquistados.