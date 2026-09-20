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Esporte

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Rivais da capital espanhola se enfrentam neste domingo, 20, no Metropolitano, pela sétima rodada de LaLiga. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 06h45 | Atualizado em 20 set 2026, 10h33
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano on September 13, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Estádio Metropolitano, em Madri (Florencia Tan Jun/Getty Images)
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Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 20, às 11h15 (horário de Brasília), no Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O Real ocupa a segunda colocação, com 15 pontos, enquanto o Atlético aparece logo atrás na disputa pelas primeiras posições, com 13.

O Atlético chega ao dérbi embalado por duas vitórias expressivas em LaLiga. Depois de bater a Real Sociedad por 3 a 0 fora de casa, a equipe de Diego Simeone goleou o Osasuna por 4 a 0 no Metropolitano. A sequência recolocou os colchoneros entre os primeiros colocados e aumentou a expectativa para o primeiro grande clássico madrilenho da temporada.

Simeone, porém, ainda convive com dúvidas importantes. Pablo Barrios está fora, enquanto Alexander Sorloth e Julián Álvarez tiveram problemas físicos nos últimos dias. A tendência é que o treinador mantenha a base recente, com Oblak no gol, Llorente pelo lado direito, Hjulmand no meio e Álex Baena próximo dos homens de frente.

Siga

O Real Madrid chega ao clássico depois de vencer o Elche por 3 a 2 e soma 15 pontos nas primeiras seis rodadas. José Mourinho deve voltar a escalar alguns dos jogadores preservados ou utilizados com carga reduzida na sequência recente, com Jude Bellingham novamente cotado para começar entre os titulares. Kylian Mbappé segue como principal referência ofensiva e marcou sete gols nas seis primeiras partidas do campeonato.

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Mourinho não conta com Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy, todos lesionados. A principal tendência é o retorno de Denzel Dumfries à lateral direita, enquanto Valverde e Tchouaméni devem formar a base do meio-campo. Arda Güler, Bellingham e Vinicius Junior aparecem atrás de Mbappé em uma formação bastante ofensiva.

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Onde assistir à partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid?

Atlético de Madrid e Real Madrid jogam neste domingo, 20, às 11h15 (horário de Brasília), no Metropolitano, pela sétima rodada de LaLiga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Le Normand e Grimaldo; Lee Kang-In, Hjulmand, Koke e Álex Baena; Lookman e Jonathan David. Técnico: Diego Simeone. 

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham e Vinicius Junior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias.
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