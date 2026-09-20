Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

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Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam no aguardado clássico madrilenho pela 7ª rodada de LaLiga. Com o Real na vice-liderança e o Atlético logo atrás, embalado por vitórias, a partida promete intensa disputa. Veja os detalhes, prováveis escalações e onde assistir a este confronto crucial.

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Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 20, às 11h15 (horário de Brasília), no Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O Real ocupa a segunda colocação, com 15 pontos, enquanto o Atlético aparece logo atrás na disputa pelas primeiras posições, com 13.

O Atlético chega ao dérbi embalado por duas vitórias expressivas em LaLiga. Depois de bater a Real Sociedad por 3 a 0 fora de casa, a equipe de Diego Simeone goleou o Osasuna por 4 a 0 no Metropolitano. A sequência recolocou os colchoneros entre os primeiros colocados e aumentou a expectativa para o primeiro grande clássico madrilenho da temporada.

Simeone, porém, ainda convive com dúvidas importantes. Pablo Barrios está fora, enquanto Alexander Sorloth e Julián Álvarez tiveram problemas físicos nos últimos dias. A tendência é que o treinador mantenha a base recente, com Oblak no gol, Llorente pelo lado direito, Hjulmand no meio e Álex Baena próximo dos homens de frente.

O Real Madrid chega ao clássico depois de vencer o Elche por 3 a 2 e soma 15 pontos nas primeiras seis rodadas. José Mourinho deve voltar a escalar alguns dos jogadores preservados ou utilizados com carga reduzida na sequência recente, com Jude Bellingham novamente cotado para começar entre os titulares. Kylian Mbappé segue como principal referência ofensiva e marcou sete gols nas seis primeiras partidas do campeonato.

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Mourinho não conta com Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy, todos lesionados. A principal tendência é o retorno de Denzel Dumfries à lateral direita, enquanto Valverde e Tchouaméni devem formar a base do meio-campo. Arda Güler, Bellingham e Vinicius Junior aparecem atrás de Mbappé em uma formação bastante ofensiva.

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Onde assistir à partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid?

Atlético de Madrid e Real Madrid jogam neste domingo, 20, às 11h15 (horário de Brasília), no Metropolitano, pela sétima rodada de LaLiga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Le Normand e Grimaldo; Lee Kang-In, Hjulmand, Koke e Álex Baena; Lookman e Jonathan David. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham e Vinicius Junior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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Arbitragem:

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias.