Projeto de futebol para meninas chega a mil alunas atendidas em São Paulo

O projeto ELAS no Futebol chegou à marca de mil meninas atendidas desde a criação da iniciativa, em 2023. Desenvolvido pelo Instituto Cidadania Através do Esporte, Educação e Cultura (CADES), o programa oferece aulas de futebol para jovens de 6 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social, na zona sul de São Paulo.

A marca foi alcançada com o início da quarta edição do projeto. Somente no ciclo 2026/27, 200 meninas se inscreveram nos dois primeiros meses de atividades, e o número ainda pode aumentar até o encerramento das aulas, previsto para maio de 2027.

As atividades acontecem no CCA Lar Batista e no CCA Quadrangular, ambos localizados em Campo Limpo. Além do ensino do futebol, a programação inclui conteúdos teóricos, atividades lúdicas e ações voltadas ao desenvolvimento motor, emocional e social das participantes.

O projeto também conta com acompanhamento de uma psicóloga por meio da Rede de Proteção Social CADES, com trabalho direcionado ao cuidado e à proteção socioemocional das alunas.

Continua após a publicidade

“Chegar à marca de mil crianças atendidas ao longo dos quatro anos de projeto é uma conquista que representa muito mais do que um número. É a confirmação de que estamos conseguindo ampliar o acesso das meninas ao esporte e, principalmente, criar oportunidades para que elas desenvolvam o empoderamento dentro e fora das quadras. Cada menina que participa do projeto traz uma história, um potencial e novos aprendizados, e poder acompanhar essa transformação é o que nos motiva a seguir crescendo e alcançando cada vez mais meninas”, afirmou Adriana Cancian, gestora de projetos do Instituto CADES.

Reconhecimento em São Paulo

O ELAS no Futebol foi reconhecido na 8ª edição do Selo de Direitos Humanos e Diversidade, promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. A iniciativa foi premiada na categoria Infância e Adolescência.

Continua após a publicidade

Criado em 2007, o Instituto CADES desenvolve projetos ligados à atividade física, educação e saúde em escolas públicas e comunidades. Segundo dados da própria instituição, as ações já chegaram a mais de 130 escolas de 53 cidades, com mais de 78 mil atendimentos realizados.

Além do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, o instituto também recebeu o Selo Amigo do Esporte, na categoria Organização Amiga da Lei de Incentivo ao Esporte, e o Selo Paulista da Diversidade, concedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

Continua após a publicidade