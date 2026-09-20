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Projeto de futebol para meninas chega a mil alunas atendidas em São Paulo

ELAS no Futebol atende jovens de 6 a 16 anos no Campo Limpo, na zona sul da capital paulista

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 07h02 | Atualizado em 20 set 2026, 07h09
Crianças em idade escolar, vestindo uniformes cinza e roxo, correm em uma quadra poliesportiva vermelha e verde, com um gol de futebol e um aro de basquete ao fundo. O telhado de telhas marrons de um prédio escolar é visível
Projeto Elas tem como foco crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. (Acervo/Divulgação)
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O projeto ELAS no Futebol chegou à marca de mil meninas atendidas desde a criação da iniciativa, em 2023. Desenvolvido pelo Instituto Cidadania Através do Esporte, Educação e Cultura (CADES), o programa oferece aulas de futebol para jovens de 6 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social, na zona sul de São Paulo.

A marca foi alcançada com o início da quarta edição do projeto. Somente no ciclo 2026/27, 200 meninas se inscreveram nos dois primeiros meses de atividades, e o número ainda pode aumentar até o encerramento das aulas, previsto para maio de 2027.

As atividades acontecem no CCA Lar Batista e no CCA Quadrangular, ambos localizados em Campo Limpo. Além do ensino do futebol, a programação inclui conteúdos teóricos, atividades lúdicas e ações voltadas ao desenvolvimento motor, emocional e social das participantes.

O projeto também conta com acompanhamento de uma psicóloga por meio da Rede de Proteção Social CADES, com trabalho direcionado ao cuidado e à proteção socioemocional das alunas.

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“Chegar à marca de mil crianças atendidas ao longo dos quatro anos de projeto é uma conquista que representa muito mais do que um número. É a confirmação de que estamos conseguindo ampliar o acesso das meninas ao esporte e, principalmente, criar oportunidades para que elas desenvolvam o empoderamento dentro e fora das quadras. Cada menina que participa do projeto traz uma história, um potencial e novos aprendizados, e poder acompanhar essa transformação é o que nos motiva a seguir crescendo e alcançando cada vez mais meninas”, afirmou Adriana Cancian, gestora de projetos do Instituto CADES.

Reconhecimento em São Paulo

O ELAS no Futebol foi reconhecido na 8ª edição do Selo de Direitos Humanos e Diversidade, promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. A iniciativa foi premiada na categoria Infância e Adolescência.

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Criado em 2007, o Instituto CADES desenvolve projetos ligados à atividade física, educação e saúde em escolas públicas e comunidades. Segundo dados da própria instituição, as ações já chegaram a mais de 130 escolas de 53 cidades, com mais de 78 mil atendimentos realizados.

Além do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, o instituto também recebeu o Selo Amigo do Esporte, na categoria Organização Amiga da Lei de Incentivo ao Esporte, e o Selo Paulista da Diversidade, concedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

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Um grupo de 19 meninas e duas mulheres adultas, todas sorrindo e vestindo camisetas cinzas com o logo Elas no Futebol, posam para uma foto em uma quadra verde. Ao fundo, duas faixas brancas com o mesmo logo e a frase ANO IV são visíveis
Projeto Elas no Futebol atua na zona sul de São Paulo. (Divulgação/Divulgação)
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