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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 20 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Grêmio x Palmeiras abre o Brasileirão durante a manhã; Clássicos Atlético x Real, Marseille x PSG e Porto x Benfica movimentam o futebol europeu

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 06h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 13: General view inside the stadium prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Gremio and Godoy Cruz at Arena do Gremio on May 13, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai ser o palco da partida entre Grêmio e Palmeiras hoje (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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O domingo, 20 de setembro, reúne clássicos e confrontos de peso no Brasil e na Europa. Atlético de Madrid x Real Madrid movimenta La Liga, enquanto Olympique de Marseille x PSG concentra as atenções na França. Na Itália, Juventus, Milan e Napoli entram em campo, e a Premier League tem Liverpool, Manchester City e Manchester United. No Brasil, Grêmio x Palmeiras, Corinthians x Fluminense e Flamengo x Red Bull Bragantino estão entre os principais jogos do Brasileirão.

A programação começa cedo na Holanda, com Feyenoord x Utrecht, às 7h15. Pouco depois, às 7h30, Fiorentina recebe o Napoli pelo Campeonato Italiano. Às 8h, o clássico Celtic x Rangers movimenta o futebol escocês, enquanto Wolverhampton x West Bromwich abre a agenda da Championship.

Na Espanha, Getafe x Málaga, às 9h, abre a programação de La Liga. O grande destaque vem às 11h15, com Atlético de Madrid x Real Madrid, em mais uma edição do dérbi da capital espanhola. Deportivo La Coruña x Real Betis e Villarreal x Levante entram em campo às 13h30, enquanto Valencia x Real Sociedad fecha a rodada às 16h.

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O Campeonato Italiano também oferece uma programação extensa. Parma x Genoa e Frosinone x Como começam às 10h. Às 13h, Juventus x Atalanta coloca frente a frente duas equipes de forte presença nas competições europeias, enquanto Milan x Lecce, às 15h45, encerra os jogos da Serie A no domingo.

Na Inglaterra, Bournemouth recebe o Liverpool às 10h, no mesmo horário de Leeds x Crystal Palace e Manchester City x Sunderland. Às 12h30, Fulham x Manchester United completa a rodada dominical da Premier League.

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Na França, Auxerre x Brest abre o dia às 10h, seguido por Nice x Lille, às 12h15. O principal confronto acontece às 15h45, com Olympique de Marseille x PSG, em um dos clássicos mais importantes do futebol francês.

A Alemanha também reserva três partidas. Bayer Leverkusen x RB Leipzig, às 10h30, aparece como o principal duelo da Bundesliga. Schalke 04 x Elversberg joga às 12h30, enquanto Paderborn x Hoffenheim entra em campo às 14h30.

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Em Portugal, Vitória de Guimarães x Moreirense, às 11h30, abre a programação selecionada. Santa Clara recebe o Braga às 14h, e o destaque fica para Porto x Benfica, às 16h30, no Estádio do Dragão.

No Campeonato Argentino, San Lorenzo x Boca Juniors, às 14h45, é uma das principais atrações do dia. Mais tarde, às 19h15, Belgrano recebe o Estudiantes de Río Cuarto.

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No Brasil, o Campeonato Brasileiro começa às 11h com Grêmio x Palmeiras. Às 16h, Vitória enfrenta o Cruzeiro e Corinthians recebe o Fluminense. Mais tarde, Flamengo x Red Bull Bragantino, às 18h30, movimenta o Maracanã, enquanto Athletico-PR x Bahia fecha a programação às 19h30.

A Série B também tem três confrontos. Ponte Preta recebe o CRB às 11h, Goiás enfrenta o Avaí às 16h e Londrina x Fortaleza, às 18h30, encerra a agenda da segunda divisão.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 20 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 07h30 – Fiorentina x Napoli – Sportynet (TV e Youtube) e Disney+
  • 10h00 – Parma x Genoa – ESPN 4 e Disney+
  • 10h00 – Frosinone x Como – Sportynet (TV e Youtube) e Disney+
  • 13h00 – Juventus x Atalanta – CazéTV e Disney+
  • 15h45 – Milan x Lecce – ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

  • 08h00 – Celtic x Rangers – Canal GOLBR

Championship

  • 08h00 – Wolverhampton x West Bromwich – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 09h00 – Getafe x Málaga – CazéTV
  • 11h15 – Atlético de Madrid x Real Madrid – CazéTV
  • 13h30 – Deportivo La Coruña x Real Betis – Sportynet (TV e Youtube) e CazéTV
  • 13h30 – Villarreal x Levante – CazéTV
  • 16h00 – Valencia x Real Sociedad – CazéTV

Campeonato Holandês

  • 07h15 – Feyenoord x Utrecht – Disney+
  • 09h30 – Twente x PSV – ESPN 2 e Disney+

Premier League

  • 10h00 – Bournemouth x Liverpool – ESPN e Disney+
  • 10h00 – Leeds United x Crystal Palace – Disney+
  • 10h00 – Manchester City x Sunderland – ESPN 2 e Disney+
  • 12h30 – Fulham x Manchester United – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

  • 10h00 – Auxerre x Brest – CazéTV
  • 12h15 – Nice x Lille – X Sports e CazéTV
  • 15h45 – Olympique de Marseille x PSG –X Sports e CazéTV

Campeonato Alemão

  • 10h30 – Bayer Leverkusen x RB Leipzig – Sportv, Jovem Pan Esportes e Canal GOAT
  • 12h30 – Schalke 04 x Elversberg – Sportynet (TV e Youtube)
  • 14h30 – Paderborn x Hoffenheim – Canal GOAT

Campeonato Turco

  • 11h00 – Fenerbahçe x Eyüpspor – Disney+
  • 14h00 – Amedspor x Beşiktaş – Disney+

Campeonato Português

  • 11h30 – Vitória de Guimarães x Moreirense – N Sports e Disney+
  • 14h00 – Santa Clara x Braga – N Sports e Disney+
  • 16h30 – Porto x Benfica – Disney+

Campeonato Argentino

  • 14h45 – San Lorenzo x Boca Juniors – ESPN 3 e Disney+
  • 19h15 – Belgrano x Estudiantes de Río Cuarto – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

  • 11h00 – Grêmio x Palmeiras – Premiere
  • 16h00 – Vitória x Cruzeiro – TV Globo (BA e MG), ge tv e Premiere
  • 16h00 – Corinthians x Fluminense – TV Globo (demais praças) e Premiere
  • 18h30 – Flamengo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
  • 19h30 – Athletico-PR x Bahia – Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 11h00 – Ponte Preta x CRB – Disney+
  • 16h00 – Goiás x Avaí – Disney+
  • 18h30 – Londrina x Fortaleza – Xsports, ESPN, Canal GOAT e Disney+
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