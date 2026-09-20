Corinthians x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, 20, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Corinthians, pressionado após eliminação na Libertadores e cinco derrotas seguidas no campeonato, busca reação contra um Fluminense que avançou na Libertadores e tenta se reerguer no nacional. Descubra onde assistir e as prováveis escalações do confronto.

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Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, 20, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians chega ao confronto em momento de forte pressão. A equipe foi eliminada da Libertadores na quarta-feira ao perder por 1 a 0 para o Estudiantes, em casa, depois do empate por 1 a 1 na Argentina. Memphis Depay desperdiçou um pênalti no último lance. No Brasileirão, o cenário também preocupa: são cinco derrotas consecutivas e apenas quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Sem a competição continental, Fernando Diniz passa a concentrar as atenções no campeonato nacional. Yuri Alberto continua fora por lesão, e a tendência é que o treinador mantenha boa parte da equipe utilizada diante do Estudiantes. Raniele volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão na Libertadores, enquanto André também aparece como alternativa após retornar de lesão muscular.

O Fluminense vive cenário diferente. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Platense na terça-feira, o time avançou às semifinais da Libertadores graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida. No Brasileiro, a equipe de Marcão tenta reagir após perder por 3 a 1 para o Atlético-MG na rodada anterior.

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Marcão deve preservar a estrutura que vem utilizando nos últimos compromissos, com Fábio no gol e Hulk como principal referência ofensiva. Canobbio e Savarino devem atuar pelos lados, enquanto Martinelli, Nonato e Acosta formam o meio-campo.

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Onde assistir à partida entre Corinthians e Fluminense?

Corinthians e Fluminense jogam neste domingo, 20, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.

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Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC);

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);

AVAR2: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS).