Grêmio x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Grêmio e Palmeiras se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão. O Grêmio, sob pressão e com a reestreia de Renato Portaluppi, busca reverter a má fase. Já o Palmeiras, embalado pela Libertadores, pode ter o time desgastado. Um confronto com ingredientes para muita emoção.

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Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 20, às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio chega pressionado depois de perder por 3 a 2 para o Botafogo, resultado que ampliou para três jogos a sequência sem vitória e manteve o clube perigosamente próximo da zona de rebaixamento. O confronto marca a estreia de Renato Portaluppi em sua quinta passagem como treinador gremista, depois de acompanhar de fora o compromisso no Rio de Janeiro.

Renato terá pouco tempo para modificar a equipe e deve preservar boa parte da estrutura utilizada nos últimos jogos. Amuzu, com lesão muscular, Marlon, também lesionado, e Dodi, em recuperação de um problema no joelho, seguem fora. Cristian Pavón voltou após cumprir suspensão, mas Tetê e Jovane Cabral aparecem entre os favoritos para atuar pelos lados, com Carlos Vinícius centralizado no ataque.

O Palmeiras chega a Porto Alegre depois de uma semana intensa. O time venceu o São Paulo por 2 a 0 na rodada passada do Brasileirão e, na quarta-feira, garantiu classificação às semifinais da Libertadores após uma decisão desgastante contra a LDU. A equipe paulista soma 16 vitórias, oito empates e apenas três derrotas em 27 partidas do campeonato nacional.

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O desgaste da partida continental pode provocar ajustes na formação palmeirense. Murilo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Barboza retorna e deve formar o trio defensivo com Gustavo Gómez e Bruno Fuchs. Paulinho e Jefté seguem entregues ao departamento médico. Abel Ferreira também não estará no banco por cumprir suspensão imposta pelo STJD, e o auxiliar João Martins comandará a equipe.

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Onde assistir à partida entre Grêmio e Palmeiras?

Grêmio e Palmeiras jogam neste domingo, 20, às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Kannemann, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinović; Tetê, Jovane Cabral e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras: Carlos Miguel; Barboza, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Giay, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Arthur; Jhon Arias e Vitor Roque; Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar).

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Arbitragem:

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ);

AVAR2: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE).