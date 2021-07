Flamengo confirma Renato Gaúcho como substituto de Rogério Ceni

Assim como fez para anunciar o anúncio da saída de Rogério Ceni na madrugada deste sábado, 10, o Flamengo foi rápido e breve para definir e divulgar o novo técnico do clube. Renato Gaúcho era o nome favorito e foi escolhido no início da noite para substituir o ex-goleiro no cargo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Renato Gaúcho é o novo técnico do elenco profissional. #BemVindoRenato #CRF pic.twitter.com/4DZ8q5wXz5 — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021



Aos 58 anos de idade, o treinador que já dirigiu os rivais Fluminense (quatro vezes) e Vasco da Gama (duas vezes) realiza o “sonho”, como ele mesmo definiu em várias oportunidades, de comandar o Flamengo. O clube não informou o tempo de contrato e se Renato Gaúcho trará algum profissional junto com ele para a comissão técnica.

Renato Gaúcho volta para um clube onde fez história como jogador. Ponta direita habilidoso, ele jogou no Flamengo em três oportunidades: entre 1987 e 1988, entre 1989 e 1990 e em 1993. Pelo Rubro-Negro, venceu o Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 1990.

Será o primeiro trabalho de Renato Gaúcho após a experiência de quatro anos e meio como técnico do Grêmio. Pelo clube do Rio Grande do Sul, o treinador venceu a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018, três títulos gaúchos (2018, 2019 e 2020) e a Recopa Gaúcha de 2019.