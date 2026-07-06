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Esporte

Sem cartões controversos, Bélgica goleia EUA e elimina última anfitriã da Copa

Jogador que teve a expulsão suspensa foi titular, mas nada fez para impedir melhor jogo dos belgas no torneio

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 23h13 | Atualizado em 7 jul 2026, 06h35
Jogador de futebol negro, com barba, camisa azul clara e rosa, número 9, comemora um gol, braço direito levantado sobre a testa, sorrindo. Outro jogador branco, camisa igual, número 5, comemora ao fundo, braços erguidos. Torcida desfocada ao fundo
Lukaku decretou a goleada com quarto gol belga sobre os Estados Unidos (Jamie Squire/Getty Images)
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Sem cartões controversos, Bélgica goleia EUA e elimina última anfitriã da Copa Priorize VEJA no Google

A Bélgica colocou um ponto final no sonho americano na Copa do Mundo nesta segunda, 6, no estádio de Seattle. Por 4 a 1, os Demônios Vermelhos eliminaram os Estados Unidos nas oitavas de final. De Ketelaere marcou duas vezes, Vanaken e Lukaku também fizeram o seu pelos belgas. Tillmann descontou para os últimos anfitriões que seguiam na disputa do título mundial. A vitória  teve pano de fundo político diante da controversa suspensão do cartão vermelho de Balogun, artilheiro estadunidense na competição.

Com menos de um minuto, Castagne chutou uma bola que sobrou na entrada da área para defesa de mão trocada do goleiro dos EUA, Freese. Aos 7 minutos, o capitão belga, Tielemans furou dentro da área um cruzamento perfeito de Castagne. Mas não demorou para a pressão belga funcionar: um minuto depois, De Ketelaere aproveitou o chute/cruzamento de Raskin e mandou para o fundo da rede.

A Bélgica permaneceu no comando da partida, mas teve uma baixa: Onana caiu sobre o próprio joelho em uma dividida e precisou ser substituído por Vanaken aos 17 minutos. 

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Balogun, jogador que teve a expulsão suspensa por decisão controversa da Fifa, sofreu uma falta na frente da grande área aos 30 minutos. Tillman vai para a cobrança e a bola desvia na barreira, tirando Courtois do lance e empatando a partida.

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Porém, mais uma vez, os Demônios Vermelhos jogaram um balde de água fria na festa dos anfitriões. Logo na volta do jogo, Trossard recebeu de Tielemans pela esquerda e mesmo com dois marcadores nele, cruzou para De Ketelaere superar os zagueiros estadunidenses e cabecear para fazer 2 a 1. Já nos acréscimos, Balogun teve nova chance de empatar em escanteio, mas isolou por cima da trave.

Na volta do intervalo, os belgas mantiveram a pressão alta. E aos 11 minutos do segundo tempo, voltaram a marcar com ajuda de Freese. O goleiro dos EUA sai da área para cortar um lançamento, mas se enrola, chuta a grama e é desarmado por De Ketelaere. A bola sobra para Vanaken chutar, e apesar do desvio em Ream, morre no fundo da rede. 

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Para piorar a situação dos anfitriões, o camisa 10 Pulisic deixou o campo lesionado e chorou no banco de reservas após ser substituído por Berhalter. O mesmo teve boa chance dos anfitriões na segunda etapa: um chute de fora da área que tirou tinta da trave. Balogun também quase fez valer a suspensão da sua expulsão e arrancou pela esquerda, e chutou forte para defesa de Courtois.

O jogo ficou mais intenso, com chegadas duras de ambos os lados. Um dos remanescentes da geração belga, Lukaku entrou no final da partida para selar o despacho dos anfitriões. Vanaken roubou a bola de Richards e o centroavante conduziu a bola e chutou aberto, tirando do goleiro Freese.

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Nas quartas de final, a Bélgica enfrentará a Espanha no dia 10 de julho, às 17h (horário de Brasília).

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Bélgica
Seleção de Futebol dos Estados Unidos
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