Goleiro Julio Cesar assina com Flamengo por 3 meses

O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira o retorno do goleiro Julio Cesar, titular da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Revelado pelo clube carioca em 1997, ele retorna após 13 anos, para um “contrato simbólico”, de apenas três meses, até o fim do Campeonato Carioca.

Julio Cesar havia anunciado sua aposentadoria no fim de 2017, com a camisa do Benfica, mas voltou atrás para realizar um antigo sonho. “Volto feliz, com muita vontade de ser campeão e de encerrar a carreira de maneira brilhante”, afirmou o ídolo em sua reapresentação.

O goleiro Julio Cesar está de volta ao Flamengo e será apresentado no Ninho do Urubu, ao meio-dia.

Julio Cesar deve ser reserva de Diego Alves e vestirá a camisa 12, que o acompanhou nos grandes momentos da carreira, e estava aposentada pelo clube. “Sei que esse número pertence à torcida do Flamengo, mas vou pegá-lo emprestado só por três meses”, brincou. O diretor executivo Rodrigo Caetano não revelou o salário do reforço, mas falou em “contrato simbólico.” Segundo Julio, não há nenhuma chance de o vínculo ser renovado.

Aos 38 anos, o goleiro volta após passagens por Chievo Verona, Inter de Milão, Queens Park Rangers e Benfica. Foi campeão italiano cinco vezes, da Liga dos Campeões e do Mundial um, todas pela Inter de Milão, e campeão português três vezes pelo Benfica. Deixou o futebol europeu apenas para defender o Toronto FC, do Canadá, em 2014.