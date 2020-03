Coronavírus deixa jogos da Champions e de ligas europeias sem torcida

A epidemia de coronavírus que se espalhou pelo Velho Mundo – há casos registrados em todos os países da União Europeia – já afeta drasticamente os milionários campeonatos europeus. A Uefa anunciou nesta terça-feira que mais dois jogos da Liga dos Campeões serão realizados com portões fechados.

A Liga espanhola seguiu o mesmo caminho e adotará a prática de jogos sem torcida nas duas próximas rodadas do torneio. Na Alemanha, serão apenas dois jogos: Borussia Mönchengladbach x Colônia e Borussia Dortmund x Schalke 04. A Itália, país mais atingido pelo Covid-19 do continente, foi além e suspendeu todas as competições nacionais, incluindo a Série A, até o dia 3 de abril.

Nesta manhã, a Uefa anunciou que o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Napoli, no dia 18 de março, será disputada com portões fechados no Camp Nou. A decisão foi tomada após uma reunião de dirigentes do clube com as autoridades de saúde da Catalunha. O mesmo ocorrerá na partida entre Bayern de Munique e Chelsea, na Alemanha.

Com isso, cinco dos oito jogos desta fase não terão torcida: antes, a medida já havia sido anunciada para os confrontos entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, na França, Atalanta e Valencia, na Espanha, e Juventus e Lyon, na Itália.

Continua após a publicidade

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, se disse contrário à medida nesta terça-feira. Para ele, os jogos deveriam ser adiados. “Sem torcida, prefiro não jogar. Nós jogamos para o público, se ele não puder estar no estádio, perde o sentido.”

Mais de 114.000 casos foram registrados em todo o mundo, com mais de 4.000 mortes. Depois da China, os países mais atingidos são Itália e Irã, com 463 e 291 mortes, respectivamente.