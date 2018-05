Campeonato Brasileiro: greve dos caminhoneiros pode adiar rodada

A greve dos caminhoneiros poderá causar adiamento de jogos ou até mesmo de toda a rodada do Campeonato Brasileiro marcada para o próximo final de semana. Os aeroportos estão com restrição para abastecimento de aeronaves e alguns voos já foram cancelados, o que compromete a logística das viagens das equipes.

A diretoria de Competições da CBF está acompanhando a situação junto às companhias aéreas. Até o início da tarde desta quinta-feira, a entidade tinha a informação de que os voos previstos para o transporte das equipes estavam confirmados e que, até então, todos os jogos estavam confirmados. Mas deixou claro que a situação poderia mudar ao longo do dia ou até o final de semana, dependendo do andamento da greve.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), há problemas de abastecimento de combustíveis nos aeroportos de Brasília e de Congonhas, em São Paulo, devido à paralisação dos caminhoneiros, que protestam para cobrar uma redução no preço do óleo diesel.

Nesta quinta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou que todos os campeonatos organizados pela entidade, tanto os de base, como os de profissionais, terão suas rodadas adiadas neste fim de semana devido ao desabastecimento do Estado por causa da greve dos caminhoneiros.