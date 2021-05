Benfica, de Jorge Jesus, perde Taça de Portugal e acaba temporada zerado

A temporada de estreia de Jorge Jesus no retorno ao Benfica não terminou como esperado. Neste domingo, 23, a equipe de Lisboa perdeu a final da Taça de Portugal para o Braga por 2 a 0, e não conseguiu levantar nenhum troféu na temporada 2020/21.

Além do vice na Taça de Portugal, o Benfica foi terceiro no Campeonato Português, caiu na semifinal da Taça da Liga, foi eliminado nas preliminares da Liga dos Campeões e na segunda rodada da Liga Europa.

Na partida, o Braga venceu com gols do brasileiro Lucas Piazon, aos 48 minutos do primeiro tempo, e outro de Ricardo Horta, aos 40 minutos do segundo. O Benfica atuou com um a menos desde os minutos iniciais, já que o goleiro Helton Leite foi expulso aos 17 minutos da etapa inicial.

Esta 🏆 é de TODOS NÓS, Legião!!! Pela Legião, por Braga, pelo Braga! 🔴⚪#JuntosPelaTerceira pic.twitter.com/e6EMPzbzod — SC Braga (@SCBragaOficial) May 23, 2021