Árbitro que chutou e expulsou brasileiro é suspenso na França

O árbitro Tony Chapron foi o principal personagem da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nantes fora de casa, por 1 a 0, por um motivo inusitado: tentou acertar um chute no brasileiro Diego Carlos e ainda o expulsou. A Federação Francesa de Futebol (FFF) se apressou em punir o juiz, que foi suspenso “até uma nova ordem”, nesta segunda-feira.

No final do jogo do último domingo, Chapron foi acidentalmente derrubado por Diego Carlos, do Nantes. O árbitro, então, caiu, se irritou e chutou o jogador. Em seguida, apresentou o segundo cartão amarelo ao brasileiro e o expulsou.

Chapron será convocado pelo comitê de disciplina da federação para explicar o ocorrido. Segundo a FFF, o árbitro já reconheceu que o brasileiro o derrubou “inadvertidamente”. Mais detalhes serão fornecidos em um relatório que ele enviará à associação.

A suspensão, aliás, traz consequências imediatas. Chapron seria o árbitro da partida entre Angers e Troyers, na quarta-feira, em duelo válido também pelo Campeonato Francês. Seu substituto ainda não foi anunciado.