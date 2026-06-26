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Esporte

Melhor do mundo: Dembelé faz hat-trick e sobe no ranking de artilharia da Copa; confira lista

Vencedor da Bola de Ouro no último ano chegou a quatro gols em três jogos no Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 18h04 | Atualizado em 26 jun 2026, 19h47
Jogador de futebol negro, vestindo camisa azul-clara da França, comemorando um gol em campo. Ele toca o rosto com a mão direita e aponta para o braço esquerdo, com torcedores e fotógrafos desfocados ao fundo
Ousmane Dembele marcou três gols contra a Noruega (MB Media/Getty Images)
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Melhor do mundo: Dembelé faz hat-trick e sobe no ranking de artilharia da Copa; confira lista Priorize VEJA no Google

A França venceu a Noruega por 4 a 1 nesta sexta, 26, com três gols de Ousmane Dembelé. O atual vencedor da Bola de Ouro fez seu primeiro hat-trick pelos Bleus e entrou de vez na corrida pela artilharia da Copa do Mundo. Doué marcou o último dos franceses e Aasgard fez o de honra dos noruegueses.

Dembélé chegou a quatro gols em três jogos nesta Copa do Mundo, empatando com seu compatriota Mbappé, o brasileiro Vinícius Jr. e o norueguês Erling Haaland. À frente deles, apenas Lionel Messi com cinco gols.

A França se classificou em primeiro lugar no grupo I, com 100% de aproveitamento na fase de grupos pela segunda vez na sua história. A última vez que acotneceu foi em 1998, quando foi campeã

Na fase de 16 avos enfrentará a Suécia pela classificação de momento dos terceiros colocados. O jogo será na próxima terça, 30, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey e Nova York.

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Dembelé marcou três gols em um mesmo jogo da França pela primeira vez em sua carreira. Todos foram marcados no primeiro tempo pela direita do ataque francês. Doué completou a goleada com um gol nos acréscimos do segundo tempo com um gol de cabeça.

Seu companheiro Mbappé entrou em campo com a chance de alcançar o líder da artilharia, Lionel Messi, mas apesar de ser o jogador com mais chutes a gol (quatro) saiu zerado da partida e segue na segunda colocação da lista.

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O camisa 10 e capitão francês também trava batalha histórica com o seu ex-companheiro de PSG. Messi é o líder da artilharia em Copas do Mundo com 18 gols, mas Mbappé está na cola do argentino com 16 gols, empatado com o alemão Miroslav Klose.

Outro jogador que poderia alcançar Messi na artilharia deste Mundial seria Erling Haaland, mas o norueguês foi poupado pelo técnico Ståle Solbakken e ficou no banco de reservas no jogo contra a França.

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Confira a lista atualizada da artilharia da Copa:

  1. Lionel Messi (Argentina) – 5 gols
  2. Vinícius Júnior (Brasil), Kylian Mbappé (França), Ousmane Dembelé (França)  e Erling Haaland (Noruega) – 4 gols
  3. Deniz Undav (Alemanha), Matheus Cunha (Brasil), Jonathan David (Canadá), Brian Brobbey (Holanda) , Ismael Saibari (Marrocos) e Johan Manzambi (Suíça) – 3 gols
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Kylian Mbappé
Lionel Messi
Seleção de Futebol da França
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