Melhor do mundo: Dembelé faz hat-trick e sobe no ranking de artilharia da Copa; confira lista
Vencedor da Bola de Ouro no último ano chegou a quatro gols em três jogos no Mundial
A França venceu a Noruega por 4 a 1 nesta sexta, 26, com três gols de Ousmane Dembelé. O atual vencedor da Bola de Ouro fez seu primeiro hat-trick pelos Bleus e entrou de vez na corrida pela artilharia da Copa do Mundo. Doué marcou o último dos franceses e Aasgard fez o de honra dos noruegueses.
Dembélé chegou a quatro gols em três jogos nesta Copa do Mundo, empatando com seu compatriota Mbappé, o brasileiro Vinícius Jr. e o norueguês Erling Haaland. À frente deles, apenas Lionel Messi com cinco gols.
A França se classificou em primeiro lugar no grupo I, com 100% de aproveitamento na fase de grupos pela segunda vez na sua história. A última vez que acotneceu foi em 1998, quando foi campeã
Na fase de 16 avos enfrentará a Suécia pela classificação de momento dos terceiros colocados. O jogo será na próxima terça, 30, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey e Nova York.
Dembelé marcou três gols em um mesmo jogo da França pela primeira vez em sua carreira. Todos foram marcados no primeiro tempo pela direita do ataque francês. Doué completou a goleada com um gol nos acréscimos do segundo tempo com um gol de cabeça.
Seu companheiro Mbappé entrou em campo com a chance de alcançar o líder da artilharia, Lionel Messi, mas apesar de ser o jogador com mais chutes a gol (quatro) saiu zerado da partida e segue na segunda colocação da lista.
O camisa 10 e capitão francês também trava batalha histórica com o seu ex-companheiro de PSG. Messi é o líder da artilharia em Copas do Mundo com 18 gols, mas Mbappé está na cola do argentino com 16 gols, empatado com o alemão Miroslav Klose.
Outro jogador que poderia alcançar Messi na artilharia deste Mundial seria Erling Haaland, mas o norueguês foi poupado pelo técnico Ståle Solbakken e ficou no banco de reservas no jogo contra a França.
Confira a lista atualizada da artilharia da Copa:
- Lionel Messi (Argentina) – 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil), Kylian Mbappé (França), Ousmane Dembelé (França) e Erling Haaland (Noruega) – 4 gols
- Deniz Undav (Alemanha), Matheus Cunha (Brasil), Jonathan David (Canadá), Brian Brobbey (Holanda) , Ismael Saibari (Marrocos) e Johan Manzambi (Suíça) – 3 gols
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