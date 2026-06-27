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Esporte

RD Congo x Uzbequistão na Copa: onde assistir, horário e escalações

Congoleses se classificam para a segunda fase em caso de vitória hoje, 27. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 27 jun 2026, 15h56
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 29: General view of Mercedes Benz Stadium prior to the during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Paris Saint-Germain and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on June 29, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos (Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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RD Congo x Uzbequistão na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

República Democrática do Congo e Uzbequistão se enfrentam pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

As outras seleções da chave, Colômbia e Portugal, jogam no mesmo horário, em Miami, nos Estados Unidos.

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O confronto representa uma oportunidade histórica para os congoleses. Com um ponto, conquistado no empate por 1 a 1 diante de Portugal, a equipe precisa vencer para chegar aos quatro e garantir presença entre os classificados à segunda fase, na terceira colocação. De volta ao Mundial depois de 52 anos, a República Democrática do Congo mostrou organização, competitividade e capacidade para enfrentar adversários tecnicamente superiores.

O Uzbequistão chega praticamente eliminado, depois de perder por 3 a 1 para a Colômbia e ser goleado por 5 a 0 por Portugal. Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, a seleção do técnico Fabio Cannavaro, campeão mundial como jogador pela Itália em 2006, ainda não pontuou e sofreu oito gols. Com um saldo amplamente negativo, até uma vitória dificilmente bastaria para colocá-la entre os melhores terceiros colocados.

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Como assistir ao jogo entre RD Congo e Uzbequistão hoje?

República Democrática do Congo e Uzbequistão vão se enfrentar neste sábado, 27, às 20h30 (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

RD Congo: Lionel Mpasi; Steve Kapuadi, Chancel Mbemba e Axel Tuanzebe; Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Arthur Masuaku; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Uzbequistão: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov e Abdulla Abdullaev; Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov e Khojiakbar Alijonov; Abbosbek Fayzullaev e Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Odds para RD Congo x Uzbequistão:

Resultado final

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Betano: RD Congo (1.82) – Empate (3.75) – Uzbequistão (4.25)

Bet365: RD Congo (1.80) – Empate (4.00) – Uzbequistão (4.20)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha);
  • Assistentes: Robert Kempter (Alemanha) e Christian Dietz (Alemanha);
  • Quarto árbitro: Alejandro Hernández (México).
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TAGS:
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