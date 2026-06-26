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Esporte

Copa para esquecer: goleiro Muslera errou em todos os jogos do Uruguai

Goleiro titular se ‘desaposentou’ para disputar seu quinto Mundial pela Celeste

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 22h44 | Atualizado em 26 jun 2026, 22h46
Goleiro de uniforme laranja deitado no gramado verde, com a bola colorida dentro do gol à esquerda, após uma defesa
Muslera sofre 'frango' contra Espanha (Luke Hales/Getty Images)
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Copa para esquecer: goleiro Muslera errou em todos os jogos do Uruguai Priorize VEJA no Google

O goleiro Fernando Muslera desejará esquecer a Copa do Mundo de 2026. O veterano errou em todos os jogos que disputou no torneio. Depois de levar um frango no jogo contra a Espanha nesta sexta, 26, foi substituído no intervalo.

Até março deste ano, Muslera estava aposentado da seleção uruguaia, mas ‘desaposentou’ para disputar seu quinto Mundial na carreira.

Na estreia da Celeste contra a Arábia Saudita, o goleiro não segurou uma cabeçada de Mohamed Kanno e deixou a bola livre para Abdulelah Al-Amri chutar para o fundo da rede. Para sorte do goleiro, Maxi Araújo garantiu o empate para o Uruguai aos 35 minutos do segundo tempo.

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Contra a sensação Cabo Verde, Uruguai cedeu os dois primeiros gols do arquipélago na costa africana. Em uma falta de fora da área, o volante Kevin Pina deu um chute para a história. A barreira de dois adversários montada por Muslera abriu, e a bola rápida passou entre os uruguaios. O goleiro foi pego no contrapé e traído pela própria barreira, mas demorou a reagir na tentativa de defender.

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Os jogadores de linha uruguaios, mais uma vez, reagiram, e viraram o jogo em 2 a 1. Mas um erro do zagueiro Matías Olivera e uma saída equivocada e errada de Muslera entregaram a bola para Helio Varela chutar livre para o fundo da rede.

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A gota d’água foi contra a Espanha. A Espanha não ameaçou o gol uruguaio no primeiro tempo, porém, precisou de um chute para abrir o placar. Baena recebeu no meio da área, girou e chutou uma bola mascada. Mas foi o suficiente para passar por Muslera: o goleiro sofreu um verdadeiro frango e a bola entrou devagar para o fundo da rede

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No intervalo, Muslera foi substituído por Sergio Rochet, do Internacional, e não voltou para o banco de reservas do intervalo.

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