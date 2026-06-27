🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Esporte

As conexões do Brasil com Cabo Verde: “Nu sta djunto, Kabu Verdi”

A classificação da seleção africana, a história mais bonita da Copa do Mundo, tem pouco a ver com futebol - que a faz ainda mais interessante

Por Fábio Altman, de Miami 27 jun 2026, 01h02 | Atualizado em 27 jun 2026, 02h27
Jogadores e comissão técnica de Cabo Verde celebram no gramado de um estádio de futebol, com a bandeira do país estendida à frente. Muitos sorriem e levantam os braços, com um placar eletrônico ao fundo exibindo 1:0.
A celebração dos jogadores de Cabo Verde com a calissificação para o mata-mata: heróis africanos (Michael Regan - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
As conexões do Brasil com Cabo Verde: “Nu sta djunto, Kabu Verdi” Priorize VEJA no Google

A história mais bonita da Copa do Mundo até aqui – e talvez nem mesmo a trajetória do campeão possa superá-la – é a passagem da seleção de Cabo Verde para a disputa da fase de 16 avos, o primeiro mata-mata, contra a Argentina. Os africanos ocupam a posição 67 no ranking da Fifa; os argentinos, a segunda. Não é futebol, ao pé da letra, e por isso pouco importa o previsível resultado em Miami, no próximo dia 3 de julho. Há outro modo de ver a partida, como se fosse o chamado para uma luta de boxe desigual: Vozinha contra Messi. A ver no que dará, mas, insista-se, pouco importa. Os “tubarões azuis” cabo-verdianos empataram com a Espanha em 0 a 0; em 2 a 2 com o Uruguai e em 0 a 0 com a Arábia Saudita. Três empates, dois gols. É pouca coisa, mas já foi avisado não se tratar de futebol. Há um herói, digamos assim, o Vozinha neto da Maria, de batismo Josimar, Josimar José Évora Dias, em homenagem ao lateral brasileiro do Botafogo e da seleção de 1986, que também explodiu do nada, com dois gols improváveis, no México. O Vozinha virou figura internacional, campeão de seguidores no Instagram, ao saltar de sabe-se quantas migalhas para milhões de seguidores – em parte, com o empenho dos torcedores brasileiros que, por simpatia, adotaram a turma do arquipélago de apenas 500 000 cidadãos como o segundo time.

Há uma evidente conexão entre Brasil e Cabo Verde, e para entendê-la um bom caminho, mais para poesia do que para prosa, é beber de Fernando Pessoa, o maior dos bardos da Flor do Lácio, ao lado de Carlos Drummond de Andrade: “Minha pátria é minha língua”. É gostoso, como escutei de gente que veio da África para ver a Copa, e de outros que moram na diáspora americana, ouvir em bom português a força de uma paixão embebida de espanto. “Estamos emocionados com o Cabo Verde, um país tão pequeno fazendo coisas tão grandes”, disse Maria – Maria como a vó do Vozinha –, mãe de um dos membros da delegação hospedada em Tampa, na Flórida, que esteve em Miami para acompanhar o jogo contra o Uruguai.

Uma outra ligação, triste e trágica, remete ao século XVI. Por sua posição estratégica entre a África e a América, Cabo Verde se consolidou como um dos principais centros do tráfico transatlântico de escravizados, atividade que perdurou por mais de 300 anos. Estima-se que cerca de 3 mil escravizados vindos do continente africano eram vendidos anualmente em Cabo Verde com destino à Europa e às Américas, inclusive o Brasil.

E enfim, houve Cesária Évora – Évora como o Vozinha – a “diva dos pés descalços”, a rainha do gênero morna, de sucesso internacional, sobretudo no Brasil, cantando em crioulo. Ouvi-la é a melhor trilha para a travessia da seleção azul e branco em 2026: “Quem mostra’ bo ess caminho longe?/Quem mostra’ bo ess caminho longe? / Ess caminho pa Sã Tomé/ Quem mostra’ bo ess caminho longe?/ Quem mostra’ bo ess caminho longe?/ Ess caminho pa Sã Tomé/ Sodade, sodade, sodade.” Sempre existiu, também, um interesse da lá para cá. Vozinha já revelou que a vó Maria adorava Roberto Carlos, o cantor, não o lateral-esquerdo. Uma geração inteira cresceu vendo a novela Escrava Isaura, nos anos 1970.

Siga
Continua após a publicidade
Goleiro de pele escura, barba e cabelo crespo, vestindo camisa amarela e luvas brancas, acena com a mão direita para a torcida em um estádio de futebol lotado
O goleiro Vozinha, : explosão de seguidores no Instagram, em fenômeno internacional (Patrick Smith - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após a publicidade

Cabo Verde, salvo a maior de todas as zebras, deve terminar a viagem de junho e julho contra os argentinos. A delegação voltará para a ilha de São Vicente em recepção que nunca se viu. E durante décadas, talvez para sempre, quando alguém se debruçar nos grandes momentos do esporte, terá de lembrar do verão de 2026 nos Estados Unidos. “É um sonho para todos nós enfrentar a Argentina e Messi”, disse Vozinha à saída do embate contra a Arábia Saudita. Vozinha, aliás, que está sem clube, depois de ter se desligado do GD Chaves, da segunda divisão de Portugal. Do crioulo cabo-verdiano, como divisa: “Nu sta djunto, Kabu Verdi”. Dá para entender, não dá? Porque nossa língua é nossa pátria. Estamos juntos – ou, “tamu junto”.

Cesaria Evora morre ao 70 anos
Cesaria Evora: a diva dos pés descalços, a rainha do gênero morna: “Sodade, sodade” (Divulgação/VEJA)
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Cabo Verde
Carlos Drummond de Andrade
Copa do Mundo 2026
Fernando Pessoa
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).