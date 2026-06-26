Cabo Verde empata com Arábia Saudita, se classifica e enfrenta Argentina no mata-mata

Cabo Verde está classificado para o mata-mata da Copa do Mundo. A seleção estreante em Mundiais conquistou três empates na fase de grupos e avançou para a próxima fase em segundo lugar no grupo H. A Espanha passou na liderança, enquanto o bicampeão Uruguai foi eliminado junto da Arábia Saudita. No mata-mata, a seleção cabo-verdiana enfrentará logo a atual campeã do mundo, a Argentina, na fase de 16 avos, no dia 3 de julho, às 19h (horário de Brasília).

A seleção fez história desde o começo do Mundial. Na primeira rodada, parou uma das favoritas ao título, a Espanha. O goleiro Vozinha ganhou repercussão internacional por sua atuação sem sofrer gols dos espanhóis. Foi o primeiro ponto de Cabo Verde em Copas do Mundo.

Faltava o gol, e logo vieram dois. Contra o Uruguai, a seleção do técnico Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, saiu na frente do placar com o seu primeiro gol na história das Copas do Mundo na cobrança de falta de Kevin Pina. Em uma cobrança de fora da área, a bola rápida passou pela barreira uruguaia que abriu e deixou passar uma bola para a história.

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A Celeste reagiu, virou a partida por 2 a 1, mas Cabo Verde contou com novo erro dos uruguaios para empatar a partida. O zagueiro Matías Olivera fez recuo ruim para uma saída ainda mais equivocada do goleiro Muslera. Oportunista e em pressão alta, Helio Varela dominou a bola driblando o goleiro e mandou para o fundo da rede vazia. Foram os primeiros gols de Cabo Verde em Copas do Mundo.

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Faltava a classificação. E ela veio. Contra a Arábia Saudita, precisava de um empate para tentar a classificação em terceiro lugar, e se Uruguai perdesse poderia passar até na segunda colocação. Mesmo em partida sem gols com os árabes, a derrota dos sul-americanos garantiu a prevalência cabo-verdiana.

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E se foram da retranca completa diante dos espanhóis na estreia, aos primeiros gols contra do Uruguai, o jogo com a Arábia Saudita foi equilibrado e com futebol melhor que a partida entre as campeãs do mundo do grupo. No último lance, Nuno da Costa teve a chance de selar a primeira vitória da seleção cabo-verdiana, mas a bola passou rente à trave. Quem sabe está guardada para o jogo contra a Argentina.

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No grupo H, a Espanha se classificou em primeiro com sete pontos (duas vitórias e um empate). Invicto, Cabo Verde avançou em segundo com três pontos (três empates). O Uruguai e a Arábia Saudita foram eliminados com dois pontos (dois empates e uma derrota) cada.

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